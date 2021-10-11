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الصندوق الصناعي يُطلق عدداً من المنتجات والمبادرات لتمكين القطاع الخاص الأربعاء المقبل

امتداداً لدوره كممكّن مالي رئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية

يُطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، الأربعاء المقبل، عدداً من البرامج والمبادرات، وذلك ضمن لقاء الصندوق الصناعي السنوي لتمكين القطاع الخاص، وتتضمن حزمة من المزايا والخدمات النوعية التي يقدّمها الصندوق لعملائه من القطاع الخاص، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

ويهدف الصندوق الصناعي من تنظيم هذا اللقاء إلى التعريف بمنتجات وبرامج الصندوق الجديدة، وجمع قادة القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، كما يهدف الصندوق إلى الإعلان عن عدد من الشراكات، واستعراض آخر التطورات والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، إضافة إلى عقد من الورش عمل واللقاءات مع عملاء الصندوق.

وتأتي المنتجات والشراكات الجديدة امتداداً لدور الصندوق الصناعي كممكّن مالي رئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، التي تندرج تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصندوق الصناعي يُطلق عدداً من المنتجات والمبادرات لتمكين القطاع الخاص الأربعاء المقبل
سبق

يُطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، الأربعاء المقبل، عدداً من البرامج والمبادرات، وذلك ضمن لقاء الصندوق الصناعي السنوي لتمكين القطاع الخاص، وتتضمن حزمة من المزايا والخدمات النوعية التي يقدّمها الصندوق لعملائه من القطاع الخاص، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

ويهدف الصندوق الصناعي من تنظيم هذا اللقاء إلى التعريف بمنتجات وبرامج الصندوق الجديدة، وجمع قادة القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، كما يهدف الصندوق إلى الإعلان عن عدد من الشراكات، واستعراض آخر التطورات والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، إضافة إلى عقد من الورش عمل واللقاءات مع عملاء الصندوق.

وتأتي المنتجات والشراكات الجديدة امتداداً لدور الصندوق الصناعي كممكّن مالي رئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، التي تندرج تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
01:49 PM

الصندوق الصناعي يُطلق عدداً من المنتجات والمبادرات لتمكين القطاع الخاص الأربعاء المقبل

امتداداً لدوره كممكّن مالي رئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يُطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، الأربعاء المقبل، عدداً من البرامج والمبادرات، وذلك ضمن لقاء الصندوق الصناعي السنوي لتمكين القطاع الخاص، وتتضمن حزمة من المزايا والخدمات النوعية التي يقدّمها الصندوق لعملائه من القطاع الخاص، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

ويهدف الصندوق الصناعي من تنظيم هذا اللقاء إلى التعريف بمنتجات وبرامج الصندوق الجديدة، وجمع قادة القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، كما يهدف الصندوق إلى الإعلان عن عدد من الشراكات، واستعراض آخر التطورات والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، إضافة إلى عقد من الورش عمل واللقاءات مع عملاء الصندوق.

وتأتي المنتجات والشراكات الجديدة امتداداً لدور الصندوق الصناعي كممكّن مالي رئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، التي تندرج تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

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