النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نتائج مثيرة للغاية.. علاج جديد لـ"سرطان العين" الأكثر شيوعًا!

يُفترض أن يصبح متاحًا على نطاق واسع بتصريح الأشهر المقبلة

أظهر علاج جديد ضد أكثر أشكال سرطان العين شيوعًا لدى البالغين نتائج مشجعة، وفق ما أعلن "معهد كوري" الذي يتولى معالجة نحو ثلثي الإصابات الجديدة بهذا السرطان في فرنسا.

ووفق "سكاي نيوز عربية": ينتشر الورم الميلانيني العنبي على شكل نقائل "غالبًا في الكبد" لدى واحد من كل ثلاثة مرضى. ويبلغ عدد الإصابات به في فرنسا ما بين 500 و600 سنويًّا.

ولاحظ "معهد كوري" أن أي علاج فاعل حقًّا لهذه النقائل لم يكن متوافرًا إلى اليوم؛ إلا أن دراسة سريرية بيّنت للمرة الأولى فاعلية جزيء جديد من العلاج المناعي هو "تيبنتافوسب"، فيما يتعلق ببقاء المصابين بهذا السرطان على قيد الحياة.

ونشرت مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين"، الخميس، نتائج المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسة التي تولّت تنسيقها في فرنسا اختصاصية الأورام الطبية في "معهد كوري" صوفي ببيرنو نيومان.

وتبيّن من الدراسة التي أجريت على 378 مريضًا أن 73 في المئة ممن تلقوا "تيبنتافوس" بقوا على قيد الحياة لمدة عام واحد، في حين بلغت النسبة 59 في المئة لدى المرضى الآخرين.

كذلك لوحظ أن 31 في المئة من المرضى الذين عولجوا بـ"تيبنتافوس" لم يتعرضوا لأي انتكاسة بعد ستة أشهر، مقارنة بـ19 في المئة من المرضى الذين تلقوا علاجات أخرى.

ويؤدي "تيبنتافوس" إلى تحفيز الاستجابة المناعية المستهدفة، ويمكن استخدامه لحالات نحو 45 في المئة من المرضى "الذين لديهم النمط المصلي الضروري لتحفيز هذه المناعة المضادة للورم الميلاني"، ونقل البيان عن الدكتورة صوفي ببيرنو نيومان قولها: إن "هذه النتائج مثيرة للغاية".

ومن المتاح راهنًا الحصول على "تيبنتافوس" بموجب تصريح مؤقت للاستخدام من "معهد كوري" والمراكز التي شاركت في الدراسة، ويُفترض أن يصبح متاحًا على نطاق واسع في الأشهر المقبلة للمرضى المصابين بسرطان الجلد العنبي النقيلي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
نتائج مثيرة للغاية.. علاج جديد لـ"سرطان العين" الأكثر شيوعًا!
سبق

أظهر علاج جديد ضد أكثر أشكال سرطان العين شيوعًا لدى البالغين نتائج مشجعة، وفق ما أعلن "معهد كوري" الذي يتولى معالجة نحو ثلثي الإصابات الجديدة بهذا السرطان في فرنسا.

ووفق "سكاي نيوز عربية": ينتشر الورم الميلانيني العنبي على شكل نقائل "غالبًا في الكبد" لدى واحد من كل ثلاثة مرضى. ويبلغ عدد الإصابات به في فرنسا ما بين 500 و600 سنويًّا.

ولاحظ "معهد كوري" أن أي علاج فاعل حقًّا لهذه النقائل لم يكن متوافرًا إلى اليوم؛ إلا أن دراسة سريرية بيّنت للمرة الأولى فاعلية جزيء جديد من العلاج المناعي هو "تيبنتافوسب"، فيما يتعلق ببقاء المصابين بهذا السرطان على قيد الحياة.

ونشرت مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين"، الخميس، نتائج المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسة التي تولّت تنسيقها في فرنسا اختصاصية الأورام الطبية في "معهد كوري" صوفي ببيرنو نيومان.

وتبيّن من الدراسة التي أجريت على 378 مريضًا أن 73 في المئة ممن تلقوا "تيبنتافوس" بقوا على قيد الحياة لمدة عام واحد، في حين بلغت النسبة 59 في المئة لدى المرضى الآخرين.

كذلك لوحظ أن 31 في المئة من المرضى الذين عولجوا بـ"تيبنتافوس" لم يتعرضوا لأي انتكاسة بعد ستة أشهر، مقارنة بـ19 في المئة من المرضى الذين تلقوا علاجات أخرى.

ويؤدي "تيبنتافوس" إلى تحفيز الاستجابة المناعية المستهدفة، ويمكن استخدامه لحالات نحو 45 في المئة من المرضى "الذين لديهم النمط المصلي الضروري لتحفيز هذه المناعة المضادة للورم الميلاني"، ونقل البيان عن الدكتورة صوفي ببيرنو نيومان قولها: إن "هذه النتائج مثيرة للغاية".

ومن المتاح راهنًا الحصول على "تيبنتافوس" بموجب تصريح مؤقت للاستخدام من "معهد كوري" والمراكز التي شاركت في الدراسة، ويُفترض أن يصبح متاحًا على نطاق واسع في الأشهر المقبلة للمرضى المصابين بسرطان الجلد العنبي النقيلي.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
06:19 PM

نتائج مثيرة للغاية.. علاج جديد لـ"سرطان العين" الأكثر شيوعًا!

يُفترض أن يصبح متاحًا على نطاق واسع بتصريح الأشهر المقبلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
319

أظهر علاج جديد ضد أكثر أشكال سرطان العين شيوعًا لدى البالغين نتائج مشجعة، وفق ما أعلن "معهد كوري" الذي يتولى معالجة نحو ثلثي الإصابات الجديدة بهذا السرطان في فرنسا.

ووفق "سكاي نيوز عربية": ينتشر الورم الميلانيني العنبي على شكل نقائل "غالبًا في الكبد" لدى واحد من كل ثلاثة مرضى. ويبلغ عدد الإصابات به في فرنسا ما بين 500 و600 سنويًّا.

ولاحظ "معهد كوري" أن أي علاج فاعل حقًّا لهذه النقائل لم يكن متوافرًا إلى اليوم؛ إلا أن دراسة سريرية بيّنت للمرة الأولى فاعلية جزيء جديد من العلاج المناعي هو "تيبنتافوسب"، فيما يتعلق ببقاء المصابين بهذا السرطان على قيد الحياة.

ونشرت مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين"، الخميس، نتائج المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسة التي تولّت تنسيقها في فرنسا اختصاصية الأورام الطبية في "معهد كوري" صوفي ببيرنو نيومان.

وتبيّن من الدراسة التي أجريت على 378 مريضًا أن 73 في المئة ممن تلقوا "تيبنتافوس" بقوا على قيد الحياة لمدة عام واحد، في حين بلغت النسبة 59 في المئة لدى المرضى الآخرين.

كذلك لوحظ أن 31 في المئة من المرضى الذين عولجوا بـ"تيبنتافوس" لم يتعرضوا لأي انتكاسة بعد ستة أشهر، مقارنة بـ19 في المئة من المرضى الذين تلقوا علاجات أخرى.

ويؤدي "تيبنتافوس" إلى تحفيز الاستجابة المناعية المستهدفة، ويمكن استخدامه لحالات نحو 45 في المئة من المرضى "الذين لديهم النمط المصلي الضروري لتحفيز هذه المناعة المضادة للورم الميلاني"، ونقل البيان عن الدكتورة صوفي ببيرنو نيومان قولها: إن "هذه النتائج مثيرة للغاية".

ومن المتاح راهنًا الحصول على "تيبنتافوس" بموجب تصريح مؤقت للاستخدام من "معهد كوري" والمراكز التي شاركت في الدراسة، ويُفترض أن يصبح متاحًا على نطاق واسع في الأشهر المقبلة للمرضى المصابين بسرطان الجلد العنبي النقيلي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,909
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة