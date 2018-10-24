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بتألق " مبولحي " و بهدف " كيش " .. الاتفاق يزيد من جراح النصر

في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

زاد الاتفاق من جراح النصر، حينما كسب مستضيفه على أرضه وبين جماهيره بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب "مرسول بارك " بالرياض .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكانت محاولات النصر هي الأخطر عن طريق تاليسكا من تسديدة عند الدقيقة 40 تارة، وأخرى عن طريق سلطان الغنام عند الدقيقة 43 تصدت العارضة الاتفاقية لتسديدته .

وفي الشوط الثاني تألق حارس النصر نواف العقيدي في إبعاد كرتي لاعبي الاتفاق محمد الكويكبي عند الدقيقة 52، ونعيم السليتي عند الدقيقة 60.

وعند الدقيقة 75 أحرز الاتفاق هدف السبق عند طريق فيليب كيش، من ركلة جزاء.

وذاد حارس الاتفاق رايس مبولحي عن مرماه ببسالة عند الدقيقة 85، حينما تصدى لتسديدة أبوبكر.

ومع بقية الوقت المتبقي ، بالإضافة لـ 6 دقائق وقت بدلاً من الضائع نجح مدرب الاتفاق "فلادان " في تماسك خط الدفاع، من خلال تغييراته الإيجابية، للحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية .

بتلك النتيجة بقي النصر في المركز السادس ( 12 نقطة ) فيما قفز الاتفاق للمركز الـ12 بـ10نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بتألق " مبولحي " و بهدف " كيش " .. الاتفاق يزيد من جراح النصر
سبق

زاد الاتفاق من جراح النصر، حينما كسب مستضيفه على أرضه وبين جماهيره بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب "مرسول بارك " بالرياض .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكانت محاولات النصر هي الأخطر عن طريق تاليسكا من تسديدة عند الدقيقة 40 تارة، وأخرى عن طريق سلطان الغنام عند الدقيقة 43 تصدت العارضة الاتفاقية لتسديدته .

وفي الشوط الثاني تألق حارس النصر نواف العقيدي في إبعاد كرتي لاعبي الاتفاق محمد الكويكبي عند الدقيقة 52، ونعيم السليتي عند الدقيقة 60.

وعند الدقيقة 75 أحرز الاتفاق هدف السبق عند طريق فيليب كيش، من ركلة جزاء.

وذاد حارس الاتفاق رايس مبولحي عن مرماه ببسالة عند الدقيقة 85، حينما تصدى لتسديدة أبوبكر.

ومع بقية الوقت المتبقي ، بالإضافة لـ 6 دقائق وقت بدلاً من الضائع نجح مدرب الاتفاق "فلادان " في تماسك خط الدفاع، من خلال تغييراته الإيجابية، للحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية .

بتلك النتيجة بقي النصر في المركز السادس ( 12 نقطة ) فيما قفز الاتفاق للمركز الـ12 بـ10نقاط.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
08:19 PM

بتألق " مبولحي " و بهدف " كيش " .. الاتفاق يزيد من جراح النصر

في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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أحمد سرور - الرياض
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زاد الاتفاق من جراح النصر، حينما كسب مستضيفه على أرضه وبين جماهيره بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب "مرسول بارك " بالرياض .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكانت محاولات النصر هي الأخطر عن طريق تاليسكا من تسديدة عند الدقيقة 40 تارة، وأخرى عن طريق سلطان الغنام عند الدقيقة 43 تصدت العارضة الاتفاقية لتسديدته .

وفي الشوط الثاني تألق حارس النصر نواف العقيدي في إبعاد كرتي لاعبي الاتفاق محمد الكويكبي عند الدقيقة 52، ونعيم السليتي عند الدقيقة 60.

وعند الدقيقة 75 أحرز الاتفاق هدف السبق عند طريق فيليب كيش، من ركلة جزاء.

وذاد حارس الاتفاق رايس مبولحي عن مرماه ببسالة عند الدقيقة 85، حينما تصدى لتسديدة أبوبكر.

ومع بقية الوقت المتبقي ، بالإضافة لـ 6 دقائق وقت بدلاً من الضائع نجح مدرب الاتفاق "فلادان " في تماسك خط الدفاع، من خلال تغييراته الإيجابية، للحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية .

بتلك النتيجة بقي النصر في المركز السادس ( 12 نقطة ) فيما قفز الاتفاق للمركز الـ12 بـ10نقاط.

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