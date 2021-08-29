أكبر مساجد المالديف.. استعدادات لافتتاح مسجد الملك سلمان الأسبوع الجاري

يتسع لأكثر من 6 آلاف مصلٍ وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار

يفتتح خلال الأسبوع الجاري مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمالديف، وهو أكبر مسجد فيها ويتسع لأكثر من 6 آلاف مصلٍ وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار.

ونقلت تقارير مالديفية عن المتحدث الرسمي في مكتب رئيس الجمهورية، أن وفداً سعودياً وصل إلى المالديف، وسيتم غداً الإثنين مناقشة الأمور المتعلقة بالافتتاح.

وبدأ بناء المسجد عام 2018، وكان من المقرر افتتاحه في شهر رمضان الماضي إلا أنه تم التأجيل بسبب وباء كورونا "كوفيد-19" .

ويتألف مسجد الملك سلمان من 5 مآذن تمثل أركان الإسلام الخمسة، و7 طوابق، ويشتمل على قاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مكتبة عالمية، ومركز لتعليم القرآن الكريم، وفصول دراسية، وقاعة للمؤتمرات ومواقف سيارات.

وتم تخصيص الدور الأرضي لدورات المياه والوضوء، والطابقين الأول والثاني لأداء الصلوات، ويضم الطابق الثالث 4 فصول دراسية و5 غرف ندوات ومكتبة إسلامية، ويضم الطابق الرابع قاعة مؤتمرات وندوات وتمّ إنشاء الطابق الخامس كقاعة متعدّدة الأغراض يمكن استخدامها للخطب الدينية والصلاة كذلك.