النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكبر مساجد المالديف.. استعدادات لافتتاح مسجد الملك سلمان الأسبوع الجاري

يتسع لأكثر من 6 آلاف مصلٍ وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار

يفتتح خلال الأسبوع الجاري مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمالديف، وهو أكبر مسجد فيها ويتسع لأكثر من 6 آلاف مصلٍ وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار.

ونقلت تقارير مالديفية عن المتحدث الرسمي في مكتب رئيس الجمهورية، أن وفداً سعودياً وصل إلى المالديف، وسيتم غداً الإثنين مناقشة الأمور المتعلقة بالافتتاح.

وبدأ بناء المسجد عام 2018، وكان من المقرر افتتاحه في شهر رمضان الماضي إلا أنه تم التأجيل بسبب وباء كورونا "كوفيد-19" .

ويتألف مسجد الملك سلمان من 5 مآذن تمثل أركان الإسلام الخمسة، و7 طوابق، ويشتمل على قاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مكتبة عالمية، ومركز لتعليم القرآن الكريم، وفصول دراسية، وقاعة للمؤتمرات ومواقف سيارات.

وتم تخصيص الدور الأرضي لدورات المياه والوضوء، والطابقين الأول والثاني لأداء الصلوات، ويضم الطابق الثالث 4 فصول دراسية و5 غرف ندوات ومكتبة إسلامية، ويضم الطابق الرابع قاعة مؤتمرات وندوات وتمّ إنشاء الطابق الخامس كقاعة متعدّدة الأغراض يمكن استخدامها للخطب الدينية والصلاة كذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكبر مساجد المالديف.. استعدادات لافتتاح مسجد الملك سلمان الأسبوع الجاري
سبق

يفتتح خلال الأسبوع الجاري مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمالديف، وهو أكبر مسجد فيها ويتسع لأكثر من 6 آلاف مصلٍ وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار.

ونقلت تقارير مالديفية عن المتحدث الرسمي في مكتب رئيس الجمهورية، أن وفداً سعودياً وصل إلى المالديف، وسيتم غداً الإثنين مناقشة الأمور المتعلقة بالافتتاح.

وبدأ بناء المسجد عام 2018، وكان من المقرر افتتاحه في شهر رمضان الماضي إلا أنه تم التأجيل بسبب وباء كورونا "كوفيد-19" .

ويتألف مسجد الملك سلمان من 5 مآذن تمثل أركان الإسلام الخمسة، و7 طوابق، ويشتمل على قاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مكتبة عالمية، ومركز لتعليم القرآن الكريم، وفصول دراسية، وقاعة للمؤتمرات ومواقف سيارات.

وتم تخصيص الدور الأرضي لدورات المياه والوضوء، والطابقين الأول والثاني لأداء الصلوات، ويضم الطابق الثالث 4 فصول دراسية و5 غرف ندوات ومكتبة إسلامية، ويضم الطابق الرابع قاعة مؤتمرات وندوات وتمّ إنشاء الطابق الخامس كقاعة متعدّدة الأغراض يمكن استخدامها للخطب الدينية والصلاة كذلك.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
02:04 PM

أكبر مساجد المالديف.. استعدادات لافتتاح مسجد الملك سلمان الأسبوع الجاري

يتسع لأكثر من 6 آلاف مصلٍ وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار

A A A
خالد علي - الرياض
2
3,834

يفتتح خلال الأسبوع الجاري مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمالديف، وهو أكبر مسجد فيها ويتسع لأكثر من 6 آلاف مصلٍ وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار.

ونقلت تقارير مالديفية عن المتحدث الرسمي في مكتب رئيس الجمهورية، أن وفداً سعودياً وصل إلى المالديف، وسيتم غداً الإثنين مناقشة الأمور المتعلقة بالافتتاح.

وبدأ بناء المسجد عام 2018، وكان من المقرر افتتاحه في شهر رمضان الماضي إلا أنه تم التأجيل بسبب وباء كورونا "كوفيد-19" .

ويتألف مسجد الملك سلمان من 5 مآذن تمثل أركان الإسلام الخمسة، و7 طوابق، ويشتمل على قاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مكتبة عالمية، ومركز لتعليم القرآن الكريم، وفصول دراسية، وقاعة للمؤتمرات ومواقف سيارات.

وتم تخصيص الدور الأرضي لدورات المياه والوضوء، والطابقين الأول والثاني لأداء الصلوات، ويضم الطابق الثالث 4 فصول دراسية و5 غرف ندوات ومكتبة إسلامية، ويضم الطابق الرابع قاعة مؤتمرات وندوات وتمّ إنشاء الطابق الخامس كقاعة متعدّدة الأغراض يمكن استخدامها للخطب الدينية والصلاة كذلك.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,139
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,624

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة