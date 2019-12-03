إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق

سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.
وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.
سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.
وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.
العراق محافظة الأنبار قوات أمريكية صواريخ الجيش العراقي قاعدة عين الأسد
سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.
وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.
سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.
وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.