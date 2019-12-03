النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق

لم يسفر الهجوم عن أي مصابين

سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.

وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.

العراق محافظة الأنبار قوات أمريكية صواريخ الجيش العراقي قاعدة عين الأسد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق
سبق

سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.

وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
09:32 PM

إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق

لم يسفر الهجوم عن أي مصابين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
507

سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.

وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,507
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,870
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,204
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,599

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة