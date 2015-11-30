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الأخضر الشاب يفتتح معسكر الدمام.. ضمن برنامج الإعداد لآسيا

تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي

افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم ،اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين التمرين على التمرير بهدف الاستلام الموجّه، ليعقبها مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ.

ويواصل المنتخب السعودي غداً الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية تمام الثالثة والنصف، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.

يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يفتتح معسكر الدمام.. ضمن برنامج الإعداد لآسيا
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم ،اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين التمرين على التمرير بهدف الاستلام الموجّه، ليعقبها مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ.

ويواصل المنتخب السعودي غداً الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية تمام الثالثة والنصف، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.

يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
08:21 PM

الأخضر الشاب يفتتح معسكر الدمام.. ضمن برنامج الإعداد لآسيا

تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم ،اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين التمرين على التمرير بهدف الاستلام الموجّه، ليعقبها مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ.

ويواصل المنتخب السعودي غداً الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية تمام الثالثة والنصف، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.

يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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