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"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتتواصل حتى الساعة الثانية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وجزر فرسان.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية مساءً.

جازان الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وجزر فرسان.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية مساءً.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
08:24 AM

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتتواصل حتى الساعة الثانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وجزر فرسان.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية مساءً.

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