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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان

مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية بعدة محافظات وتستمر حتى الثامنة مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (أحد المسارحة، والطوال، والعارضة، وصامطة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (أحد المسارحة، والطوال، والعارضة، وصامطة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
11:06 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان

مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية بعدة محافظات وتستمر حتى الثامنة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (أحد المسارحة، والطوال، والعارضة، وصامطة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,281
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,664
38 مليار ..

38 مليار ..

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13,969
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2.5 مليار ..

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