وثّق أحد هواة متابعة الطقس أجمل المشاهد أثناء متابعته الأمطار التي هطلت اليوم الاثنين بغزارة على منطقة حائل ومحافظاتها وتساقطت معها الثلوج التي كست النفود والمناطق المفتوحة بلون البياض المصحوب بالضباب وجمال الإبل وسط تلك الأجواء نادرة الحدوث.
شاهد .. الإبل والجليد والضباب في مشهد بديع مع تساقط الأمطار بحائل
هاوي طقس وثق جمال الطبيعة بالأماكن المفتوحة التي اكتست بالأبيض
وثّق أحد هواة متابعة الطقس أجمل المشاهد أثناء متابعته الأمطار التي هطلت اليوم الاثنين بغزارة على منطقة حائل ومحافظاتها وتساقطت معها الثلوج التي كست النفود والمناطق المفتوحة بلون البياض المصحوب بالضباب وجمال الإبل وسط تلك الأجواء نادرة الحدوث.
اعلان
شاهد .. الإبل والجليد والضباب في مشهد بديع مع تساقط الأمطار بحائلحسن العيسي سبق 2020-11-09
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
09:04 PM
شاهد .. الإبل والجليد والضباب في مشهد بديع مع تساقط الأمطار بحائل
هاوي طقس وثق جمال الطبيعة بالأماكن المفتوحة التي اكتست بالأبيض
وثّق أحد هواة متابعة الطقس أجمل المشاهد أثناء متابعته الأمطار التي هطلت اليوم الاثنين بغزارة على منطقة حائل ومحافظاتها وتساقطت معها الثلوج التي كست النفود والمناطق المفتوحة بلون البياض المصحوب بالضباب وجمال الإبل وسط تلك الأجواء نادرة الحدوث.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
6,667
2.5 مليار ..
30 يناير
9,960
91 مليار ..
29 يناير
24,114
70 مليار ..
26 أكتوبر
27,151
قراءة في محاضرات المساجد
عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة
بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل
علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!
محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!
ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون
أفنان آل زايد
تسعون دقيقة
إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"
غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا
عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم
عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟
حسن آل عمير