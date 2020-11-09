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شاهد .. الإبل والجليد والضباب في مشهد بديع مع تساقط الأمطار بحائل

هاوي طقس وثق جمال الطبيعة بالأماكن المفتوحة التي اكتست بالأبيض

وثّق أحد هواة متابعة الطقس أجمل المشاهد أثناء متابعته الأمطار التي هطلت اليوم الاثنين بغزارة على منطقة حائل ومحافظاتها وتساقطت معها الثلوج التي كست النفود والمناطق المفتوحة بلون البياض المصحوب بالضباب وجمال الإبل وسط تلك الأجواء نادرة الحدوث.

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شاهد .. الإبل والجليد والضباب في مشهد بديع مع تساقط الأمطار بحائل
سبق

وثّق أحد هواة متابعة الطقس أجمل المشاهد أثناء متابعته الأمطار التي هطلت اليوم الاثنين بغزارة على منطقة حائل ومحافظاتها وتساقطت معها الثلوج التي كست النفود والمناطق المفتوحة بلون البياض المصحوب بالضباب وجمال الإبل وسط تلك الأجواء نادرة الحدوث.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
09:04 PM

شاهد .. الإبل والجليد والضباب في مشهد بديع مع تساقط الأمطار بحائل

هاوي طقس وثق جمال الطبيعة بالأماكن المفتوحة التي اكتست بالأبيض

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حسن العيسي - الرياض
0
374

وثّق أحد هواة متابعة الطقس أجمل المشاهد أثناء متابعته الأمطار التي هطلت اليوم الاثنين بغزارة على منطقة حائل ومحافظاتها وتساقطت معها الثلوج التي كست النفود والمناطق المفتوحة بلون البياض المصحوب بالضباب وجمال الإبل وسط تلك الأجواء نادرة الحدوث.

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