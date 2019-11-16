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شاهد: "برديّة الجوف" تحوّل صحراء "النفود" إلى بياض

بعد هطول زخات من البرَد يُتوقع استمرارها لأيام أخرى

اكتست مناطق جنوب غرب منطقة الجوف البرّية، بالبياض بعد هطول زخات من البرَد شهدتها هذه المناطق هذا اليوم، وذلك تزامناً مع تغير الحالة الجوية التي تعيشها حالياً عدة مناطق من المملكة، ومنها منطقة الجوف والتي من المتوقع -بمشيئة الله- أن تمتد عدة أيام من هذا الأسبوع، بحسب مواقع للطقس ومختصّين بالأرصاد الجوية.

وغطّت بكثافة "برديّة" مناطق صحراء النفود في أجواء شتوية وجاذبة، مع ألوان الطيف، والتي أظهرتها مقاطع فيديو تم تداولها اليوم من الأهالي، الذين استغلوا هذه الأجواء مع إجازة نهاية الأسبوع بتصويرها والاستمتاع بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد: "برديّة الجوف" تحوّل صحراء "النفود" إلى بياض
سبق

اكتست مناطق جنوب غرب منطقة الجوف البرّية، بالبياض بعد هطول زخات من البرَد شهدتها هذه المناطق هذا اليوم، وذلك تزامناً مع تغير الحالة الجوية التي تعيشها حالياً عدة مناطق من المملكة، ومنها منطقة الجوف والتي من المتوقع -بمشيئة الله- أن تمتد عدة أيام من هذا الأسبوع، بحسب مواقع للطقس ومختصّين بالأرصاد الجوية.

وغطّت بكثافة "برديّة" مناطق صحراء النفود في أجواء شتوية وجاذبة، مع ألوان الطيف، والتي أظهرتها مقاطع فيديو تم تداولها اليوم من الأهالي، الذين استغلوا هذه الأجواء مع إجازة نهاية الأسبوع بتصويرها والاستمتاع بها.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
07:06 PM

شاهد: "برديّة الجوف" تحوّل صحراء "النفود" إلى بياض

بعد هطول زخات من البرَد يُتوقع استمرارها لأيام أخرى

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
1
11,730

اكتست مناطق جنوب غرب منطقة الجوف البرّية، بالبياض بعد هطول زخات من البرَد شهدتها هذه المناطق هذا اليوم، وذلك تزامناً مع تغير الحالة الجوية التي تعيشها حالياً عدة مناطق من المملكة، ومنها منطقة الجوف والتي من المتوقع -بمشيئة الله- أن تمتد عدة أيام من هذا الأسبوع، بحسب مواقع للطقس ومختصّين بالأرصاد الجوية.

وغطّت بكثافة "برديّة" مناطق صحراء النفود في أجواء شتوية وجاذبة، مع ألوان الطيف، والتي أظهرتها مقاطع فيديو تم تداولها اليوم من الأهالي، الذين استغلوا هذه الأجواء مع إجازة نهاية الأسبوع بتصويرها والاستمتاع بها.

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