"بن ربيعان" قائد قوة الحرس الوطني بجازان⁩ إلى رتبة "عميد"

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية العقيد نايف بن هداج بن ربيعان، قائد قوة الحرس الوطني بمنطقة ⁧‫جازان،⁩ إلى رتبة "عميد".

وأعرب العميد "بن ربيعان" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنئ العميد نايف بن هداج بن ربيعان، بمناسبة الترقية، سائلة المولى -عز وجل- له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزًا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.