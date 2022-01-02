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الأسبوع في 14 صورة: احتفالات مهيبة بالعام الجديد.. ومشاجرة عنيفة في البرلمان الأردني

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد استقبل الملايين العام الميلادي الجديد 2022 بالاحتفالات والألعاب النارية، فيما تساقطت الثلوج بكثافة على مرتفعات منطقة تبوك، شمال غرب السعودية. والمزيد تجدونه في الصور.


1- مجموعة من البرازيليين يحاولون تنظيف ما خلفته الفيضانات الكبيرة التي ضربت البلاد



2- أشخاص يقفون في موقع حطام الكنيستين اللتين ضربهما الإعصار في كنتاكي لحضور قداس عيد الميلاد



3- أعضاء في البرلمان الأردني يتبادلون اللكمات أثناء جلسة ساخنة حول تعديل دستوري مرتقب



4- رجل يرتدي زي بابا نويل يوزع الهدايا على الأطفال داخل حافلة في تارتار بأذربيجان



5- طفلان أفغانيان يجران عربة ليحملا فيها المياه من بركة تبعد 3 كم عن منزلهما



6- أطباء وممرضات يتشاركون عشاء العيد في المستشفى في الوقت الذي يضرب فيه كورونا فرنسا وأوروبا بقسوة



7- ألسنة اللهب ترتفع من غابات مقاطعات نيوكوين وريو نيجرو وتشوبوت إثر حريق هائل التهم آلاف الهكتارات



8- النيران اللاهبة تلتهم منزلاً كاملاً في كولورادو بالولايات المتحدة



9- عرض ضوئي مبهر يضيء جسر الألفية في لندن بمناسبة العام الجديد



10- الألعاب النارية تضيء سماء فلاديفوستوك في روسيا



11- الألعاب النارية تضيء السماء فوق هاربور بريدج ودار الأوبرا في سيدني عشية العام الجديد



12- عرض ضوئي لافت من برج سكاي تاور وجسر هاربور في نيوزيلندا



13- جبل اللوز يكتسي بلون الثلج الأبيض في تبوك شمال غرب المملكة



14- الأجواء الشتوية الباردة تطغى على مرتفعات تبوك الورد





الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 14 صورة: احتفالات مهيبة بالعام الجديد.. ومشاجرة عنيفة في البرلمان الأردني
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد استقبل الملايين العام الميلادي الجديد 2022 بالاحتفالات والألعاب النارية، فيما تساقطت الثلوج بكثافة على مرتفعات منطقة تبوك، شمال غرب السعودية. والمزيد تجدونه في الصور.


1- مجموعة من البرازيليين يحاولون تنظيف ما خلفته الفيضانات الكبيرة التي ضربت البلاد



2- أشخاص يقفون في موقع حطام الكنيستين اللتين ضربهما الإعصار في كنتاكي لحضور قداس عيد الميلاد



3- أعضاء في البرلمان الأردني يتبادلون اللكمات أثناء جلسة ساخنة حول تعديل دستوري مرتقب



4- رجل يرتدي زي بابا نويل يوزع الهدايا على الأطفال داخل حافلة في تارتار بأذربيجان



5- طفلان أفغانيان يجران عربة ليحملا فيها المياه من بركة تبعد 3 كم عن منزلهما



6- أطباء وممرضات يتشاركون عشاء العيد في المستشفى في الوقت الذي يضرب فيه كورونا فرنسا وأوروبا بقسوة



7- ألسنة اللهب ترتفع من غابات مقاطعات نيوكوين وريو نيجرو وتشوبوت إثر حريق هائل التهم آلاف الهكتارات



8- النيران اللاهبة تلتهم منزلاً كاملاً في كولورادو بالولايات المتحدة



9- عرض ضوئي مبهر يضيء جسر الألفية في لندن بمناسبة العام الجديد



10- الألعاب النارية تضيء سماء فلاديفوستوك في روسيا



11- الألعاب النارية تضيء السماء فوق هاربور بريدج ودار الأوبرا في سيدني عشية العام الجديد



12- عرض ضوئي لافت من برج سكاي تاور وجسر هاربور في نيوزيلندا



13- جبل اللوز يكتسي بلون الثلج الأبيض في تبوك شمال غرب المملكة



14- الأجواء الشتوية الباردة تطغى على مرتفعات تبوك الورد





02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
02:00 AM

الأسبوع في 14 صورة: احتفالات مهيبة بالعام الجديد.. ومشاجرة عنيفة في البرلمان الأردني

A A A
ياسر نجدي - الرياض
9
8,155

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد استقبل الملايين العام الميلادي الجديد 2022 بالاحتفالات والألعاب النارية، فيما تساقطت الثلوج بكثافة على مرتفعات منطقة تبوك، شمال غرب السعودية. والمزيد تجدونه في الصور.


1- مجموعة من البرازيليين يحاولون تنظيف ما خلفته الفيضانات الكبيرة التي ضربت البلاد



2- أشخاص يقفون في موقع حطام الكنيستين اللتين ضربهما الإعصار في كنتاكي لحضور قداس عيد الميلاد



3- أعضاء في البرلمان الأردني يتبادلون اللكمات أثناء جلسة ساخنة حول تعديل دستوري مرتقب



4- رجل يرتدي زي بابا نويل يوزع الهدايا على الأطفال داخل حافلة في تارتار بأذربيجان



5- طفلان أفغانيان يجران عربة ليحملا فيها المياه من بركة تبعد 3 كم عن منزلهما



6- أطباء وممرضات يتشاركون عشاء العيد في المستشفى في الوقت الذي يضرب فيه كورونا فرنسا وأوروبا بقسوة



7- ألسنة اللهب ترتفع من غابات مقاطعات نيوكوين وريو نيجرو وتشوبوت إثر حريق هائل التهم آلاف الهكتارات



8- النيران اللاهبة تلتهم منزلاً كاملاً في كولورادو بالولايات المتحدة



9- عرض ضوئي مبهر يضيء جسر الألفية في لندن بمناسبة العام الجديد



10- الألعاب النارية تضيء سماء فلاديفوستوك في روسيا



11- الألعاب النارية تضيء السماء فوق هاربور بريدج ودار الأوبرا في سيدني عشية العام الجديد



12- عرض ضوئي لافت من برج سكاي تاور وجسر هاربور في نيوزيلندا



13- جبل اللوز يكتسي بلون الثلج الأبيض في تبوك شمال غرب المملكة



14- الأجواء الشتوية الباردة تطغى على مرتفعات تبوك الورد





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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,151
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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