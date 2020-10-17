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غدًا.. "السياحة" تطلق حِزْمة برامج تدريبية

تغطّي مجموعة من المهارات في مجالات عدة

تطلق وزارة السياحة غدًا برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل موظفي القطاعات السياحية من خلال التدريب على مجموعة من المهارات في مجالات عدة؛ من بينها "إعداد وتأهيل موظفي الحجز وإصدار التذاكر، والتدريب على أعمال الوقاية من العدوى ومكافحتها في إدارة المنشآت والمرافق السياحية، إضافة إلى فنون الطهي ومهارات إعداد المشروبات، والمبادئ الأساسية في خدمة العملاء، وتعلم مبادئ وأساسيات اللغة الإنجليزية في قطاع الضيافة".

‎وتستهدف البرامج التدريبية العاملين في القطاعات السياحية، بالإضافة إلى أولئك الذين يتعاملون مع الزوار والسياح بشكل مباشر.

ودعت الوزارة المهتمين والعاملين في قطاعات السياحة في المملكة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي ستطلقها غداً وتستمر حتى شهر أبريل 2021م.

‎وتهدف البرامج إلى الاستثمار في بناء الكفاءات المتميزة من أبناء وبنات المملكة، وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي الذي يمثل أكبر القطاعات الموفرة للوظائف على مستوى العالم.

‎تأتي هذه البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة السياحة بالتعاون مع عدد من المراكز المتخصصة في إطار فتح الفرص الوظيفية وتطوير المهارات وتنويع مصادر الدخل المحلي، وتنمية الموارد البشرية من خلال التوسع في مجالات التدريب المباشر، إلى جانب تفعيل التحول الرقمي في مجال التدريب عن بُعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها منصات وزارة السياحة، علمًا أنه يمكن التسجيل عبر الرابط التالي :https://online.mt.gov.sa/TakamulTraining.

وزارة السياحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. "السياحة" تطلق حِزْمة برامج تدريبية
سبق

تطلق وزارة السياحة غدًا برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل موظفي القطاعات السياحية من خلال التدريب على مجموعة من المهارات في مجالات عدة؛ من بينها "إعداد وتأهيل موظفي الحجز وإصدار التذاكر، والتدريب على أعمال الوقاية من العدوى ومكافحتها في إدارة المنشآت والمرافق السياحية، إضافة إلى فنون الطهي ومهارات إعداد المشروبات، والمبادئ الأساسية في خدمة العملاء، وتعلم مبادئ وأساسيات اللغة الإنجليزية في قطاع الضيافة".

‎وتستهدف البرامج التدريبية العاملين في القطاعات السياحية، بالإضافة إلى أولئك الذين يتعاملون مع الزوار والسياح بشكل مباشر.

ودعت الوزارة المهتمين والعاملين في قطاعات السياحة في المملكة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي ستطلقها غداً وتستمر حتى شهر أبريل 2021م.

‎وتهدف البرامج إلى الاستثمار في بناء الكفاءات المتميزة من أبناء وبنات المملكة، وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي الذي يمثل أكبر القطاعات الموفرة للوظائف على مستوى العالم.

‎تأتي هذه البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة السياحة بالتعاون مع عدد من المراكز المتخصصة في إطار فتح الفرص الوظيفية وتطوير المهارات وتنويع مصادر الدخل المحلي، وتنمية الموارد البشرية من خلال التوسع في مجالات التدريب المباشر، إلى جانب تفعيل التحول الرقمي في مجال التدريب عن بُعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها منصات وزارة السياحة، علمًا أنه يمكن التسجيل عبر الرابط التالي :https://online.mt.gov.sa/TakamulTraining.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
03:30 PM

غدًا.. "السياحة" تطلق حِزْمة برامج تدريبية

تغطّي مجموعة من المهارات في مجالات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تطلق وزارة السياحة غدًا برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل موظفي القطاعات السياحية من خلال التدريب على مجموعة من المهارات في مجالات عدة؛ من بينها "إعداد وتأهيل موظفي الحجز وإصدار التذاكر، والتدريب على أعمال الوقاية من العدوى ومكافحتها في إدارة المنشآت والمرافق السياحية، إضافة إلى فنون الطهي ومهارات إعداد المشروبات، والمبادئ الأساسية في خدمة العملاء، وتعلم مبادئ وأساسيات اللغة الإنجليزية في قطاع الضيافة".

‎وتستهدف البرامج التدريبية العاملين في القطاعات السياحية، بالإضافة إلى أولئك الذين يتعاملون مع الزوار والسياح بشكل مباشر.

ودعت الوزارة المهتمين والعاملين في قطاعات السياحة في المملكة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي ستطلقها غداً وتستمر حتى شهر أبريل 2021م.

‎وتهدف البرامج إلى الاستثمار في بناء الكفاءات المتميزة من أبناء وبنات المملكة، وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي الذي يمثل أكبر القطاعات الموفرة للوظائف على مستوى العالم.

‎تأتي هذه البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة السياحة بالتعاون مع عدد من المراكز المتخصصة في إطار فتح الفرص الوظيفية وتطوير المهارات وتنويع مصادر الدخل المحلي، وتنمية الموارد البشرية من خلال التوسع في مجالات التدريب المباشر، إلى جانب تفعيل التحول الرقمي في مجال التدريب عن بُعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها منصات وزارة السياحة، علمًا أنه يمكن التسجيل عبر الرابط التالي :https://online.mt.gov.sa/TakamulTraining.

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