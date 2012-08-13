حجاج من أسر الشهداء ضيوف وزارة الدفاع يتحدثون.. فخر ورسالة شكر

وصفوا مدى سعادتهم واعتزازهم بشهدائهم الذين ذادوا عن الوطن بأرواحهم

عندما نتحدث عن شهداء الواجب نتذكر رجال القوات المسلحة الأشاوس، الذين سجلوا ملحمة من ملاحم البطولة والفداء والإخلاص والتضحية؛ لإعلاء كلمة الله والحفاظ على أمن هذا الوطن المعطاء ومقدراته, وتصديهم بكل جسارة للفئات الضالة والمعتدين على حدود المملكة، مقدمين في سبيل ذلك أرواحهم ودماءهم، فتعازينا لكل من فقد قريبًا من أبناء هذا الوطن، تعازينا لكل أم فقدت فلذة كبدها تضحية لهذه البلاد الطاهرة.



حجاج بيت الله من أسر شهداء الواجب من ضيوف وزارة الدفاع, وصفوا مدى سعادتهم وفخرهم واعتزازهم بشهدائهم الذين ذادوا عن هذا الوطن بأرواحهم.



وقدموا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولشعب المملكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك, سائلين الله جل في علاه أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين.



وتحدث علي محسن الشلوي والد الشهيدين سعد وسعيد عن ذكرياته مع ابنيه وفرحته بتخرجهما من الدورة العسكرية، وحتى زفهما شهيدين للواجب، معتلية وجهه ابتسامة الرضا, ذاكرًا الآية الكريمة (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ).



ووجه كل من موثل القحطاني والد شهيد، وهادي محمد آل قريح والد شهيد, وأحمد سرمان الصهيبي أخ شهيد، رسالة شكر إلى أفراد القوات المسلحة بالحد الجنوبي على ما يقدمونه من تضحيات في سبيل حماية هذه البلاد .



وفي حديث مع أمهات شهداء الواجب أعربت أم موسى العتيبي والدة الشهيد سعد بن نايف العتيبي عن سعادتها بما شهدته المشاعر المقدسة من تطور وتنظيم وخدمات جليلة، مسترجعة ذكرياتها لأول مرة حجت فيها قبل 23 سنة.



وثمنت فاطمة زعيل الشمري والدة المشارك في قوات التحالف منور حميد الشمري تظافر جهود وزارة الدفاع ممثلةً في إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم للسهر على راحة حجاج ذوي شهداء الواجب، وتسخير جميع الإمكانيات لخدمتهم, داعية الله جل في علاه أن يتقبل شهداء الواجب وأن يحفظ جنودنا البواسل ويثبت أقدامهم ويشفي مرضاهم.



وتطرقت كل من نوف علي الشمري, شوق القحطاني, جميلة الألمعي، إلى التقنية الحديثة والوسائل المتطورة وبرامج نسك الحج التي وظفتها جميع قطاعات حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، مما سهل عليهم أداء نسكهم بكل سهولة .



من جانبه أفاد مدير إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم العقيد البحري عبدالله بن عبدالرحمن الناصر أن وزارة الدفاع اعتمدت عدداً من الإجراءات التي من شأنها تأدية الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهولة، وتأمين حملة حج مجهزة بكل الإمكانات اللازمة لينعم الحجاج بالراحة والطمأنينة وتوفير وجبات غذائية على مدار الساعة، وتقديم الخدمات الطبية, وتأمين وسائل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة .



الجدير ذكره أن وزارة الدفاع ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين -إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم، تستضيف لموسم حج هذا العام أكثر من 800 حاج من أُسر ذوي شهداء الواجب في عمليات حرب تحرير الكويت ودرع الجزيرة وعاصفة الحزم وإعادة الأمل والمصابين بعجز كلي ومرافقيهم لأداء فريضة الحج, وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وبمتابعة واهتمام من رئيس الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.