وأشارت إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وصبيا، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة".

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-14 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان. وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وصبيا، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة". وأشارت إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 12:39 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ 7 مساءً





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وصبيا، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة".

وأشارت إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.