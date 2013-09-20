تسمية الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو" بجولة "هي لنا دار"

وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #هي_لنا_دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.
وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #هي_لنا_دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.
وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #هي_لنا_دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.
وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #هي_لنا_دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.