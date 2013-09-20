وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #هي_لنا_دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

تسمية الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو" بجولة "هي لنا دار" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-19 وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #هي_لنا_دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 05:52 PM

اخر تعديل 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 06:11 PM

تسمية الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو" بجولة "هي لنا دار" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91





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وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #هي_لنا_دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.