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تسمية الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو" بجولة "هي لنا دار"

بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91

وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #هي_لنا_دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تسمية الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو" بجولة "هي لنا دار"
سبق

وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #هي_لنا_دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
05:52 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
06:11 PM

تسمية الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو" بجولة "هي لنا دار"

بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #هي_لنا_دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

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