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خادم الحرمين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي

الملك: نسأل الله عز وجل أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شكره لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ولمنسوبي وزارة العدل إثر اطلاعه -حفظه الله- على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني النصف السنوي لعام 2019م الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزا الوزارة "محكمة بلا ورق" و"وكالة بدون زيارة".

وقال الملك المفدى في برقية الشكر الموجهة لوزير العدل: "إننا إذ نشكر لكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز".

الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير العدل التحول الرقمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي
سبق

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شكره لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ولمنسوبي وزارة العدل إثر اطلاعه -حفظه الله- على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني النصف السنوي لعام 2019م الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزا الوزارة "محكمة بلا ورق" و"وكالة بدون زيارة".

وقال الملك المفدى في برقية الشكر الموجهة لوزير العدل: "إننا إذ نشكر لكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز".

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
03:11 PM

خادم الحرمين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي

الملك: نسأل الله عز وجل أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شكره لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ولمنسوبي وزارة العدل إثر اطلاعه -حفظه الله- على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني النصف السنوي لعام 2019م الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزا الوزارة "محكمة بلا ورق" و"وكالة بدون زيارة".

وقال الملك المفدى في برقية الشكر الموجهة لوزير العدل: "إننا إذ نشكر لكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز".

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