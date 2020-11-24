النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تسجل 354 إصابة جديدة بـ "كورونا" و12 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 113381 والوفيات 6560 شخصًا

سجلت مصر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة.

وتفصيلاً ، قالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين ، إن 100 متعافٍ من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101981 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 113381 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6560 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر تسجل 354 إصابة جديدة بـ "كورونا" و12 حالة وفاة
سبق

سجلت مصر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة.

وتفصيلاً ، قالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين ، إن 100 متعافٍ من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101981 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 113381 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6560 حالة وفاة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
01:37 AM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
02:45 AM

مصر تسجل 354 إصابة جديدة بـ "كورونا" و12 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 113381 والوفيات 6560 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
66

سجلت مصر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة.

وتفصيلاً ، قالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين ، إن 100 متعافٍ من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101981 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 113381 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6560 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,055
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,195
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,721
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,498

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة