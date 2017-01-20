"تعليم شقراء" يطلق جائزة البليهد للتميز العلمي بـ 900 ألف ريال.. هذه مجالاتها

"الحسن": تتسق مع توجهات الوزارة لتجويد نواتج التعليم ورفع مستوى التحصيل

أطلقت إدارة تعليم شقراء "جائزة البليهد للتميز العلمي" لدعم التميز العلمي في مجالات التعلم الأساسية: اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم، برعاية مؤسسة عمر بن سعود البليهد الخيرية بجوائز بلغت قيمتها السنوية ٩٠٠ ألف ريال خلال ٣ سنوات لكل سنة ٣٠٠ ألف.

وتتطلع الجائزة في رؤيتها للتميّز العلمي لطلاب وطالبات مدارس إدارة التعليم بمحافظة شقراء في مجالات اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وتحقيق مراكز مميزة على المستوى الوطني والعالمي.

وتهدف الجائزة إلى تكريم الطلاب والطالبات المتميزين في المجالات المحددة، والارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات فيها، وتشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات المتميزين للمزيد من التميّز والتفوق، إضافة إلى إذكاء روح التنافس الإيجابي بين الطلاب والطالبات للتميّز.

وتستهدف الجائزة الطلاب والطالبات "السعوديين" في المدارس التابعة لإدارة تعليم محافظة شقراء في صفوف الرابع ابتدائي والثاني متوسط والأول ثانوي.

وسيكون تنفيذ الجائزة بإجراء اختبارات نوعيّة تقيس الجانب التحصيلي و المعرفي، ومهارات التفكير الأساسية، مُستقاة من المناهج الدراسية والاختبارات الوطنية والدولية، وذلك وِفق الآلية التي ينص عليها الدليل الإجرائي للجائزة .

وقد حدد دليل الجائزة ٣٦ فائزاً، على أن يكون ٦ فائزين في كل مجال من مجالات الجائزة الثلاثة في قطاع تعليم البنين، و ٦ فائزات في كل مجال من مجالات الجائزة الثلاثة في قطاع تعليم البنات.

كما سيتم تكريم المدارس بواقع ٣ مدارس من قطاع تعليم البنين وثلاث مدارس من قطاع تعليم البنات، وهي المدارس التي فاز أحد طلابها بالمركز الأول .

وقامت إدارة التعليم بإصدار تعميم المشاركة والترشح للجائزة على جميع مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة، وذلك وفق جدول زمني شامل لمراحل تنفيذ الجائزة، مع تكليف فريق مخصص للمتابعة والتنسيق يقوم حالياً بزيارة جميع المدارس للتعريف بالجائزة، والتأكيد على مشاركة الطلاب والطالبات في الجائزة بإشراف من أمين الجائزة عبدالرحمن الجابر، ومتابعة مباشرة من مدير التعليم الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن، الذي أشار إلى أن هذه الجائزة النوعية تتسق مع توجهات وزارة التعليم في السعي نحو تجويد مخرجات التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

ودعا مدير التعليم أبنائه وبناته الطلاب والطالبات للمشاركة في هذه الجائزة النوعية والقيمة، كما قدم شكره وامتنانه للشيخ عمر بن سعود البليهد على هذه المبادرة الكريمة، من خلال رعاية مؤسسة عمر بن سعود البليهد الخيرية للجائزة لمدة ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٩٠٠ ألف ريال.

وستكون آلية ومراحل تنفيذ الجائزة وفق الجدول الزمني التالي: