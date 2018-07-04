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مجدداً.. سقوط الجزء المتبقي من مظلات ساحة تنومة الشعبية دون إصابات

بعد 24 يوماً من سقوط نصفها.. و"البلدي" يحمّل الأمانة والبلدية المسؤولية

شهدت الساحة الشعبية بمحافظة تنومة مجدداً سقوط الجزء المتبقي من المظلات الساترة لها ما أدى إلى إتلاف الكراسي وتناثر الأعمدة الحديدية في أرجاء الموقع الذي كان يخلو من المتنزهين ومرتادي المكان.

وجاء هذا المشهد بعد 24 يوماً من سقوط ما نسبته 50% من المظلات ليسقط الجزء المتبقي والذي لم يتم التعامل معه من قبل الجهات المختصة بما يضمن سلامة الجميع.

وكانت الساحة الشعبية بتنومة قد شهدت في أواخر رمضان الماضي سقوط جزء كبير من المظلات الساترة للساحة الشعبية بتنومة، التي تقع بطريق الحصون، دون وقوع أي أضرار في الأرواح.

وقال رئيس المجلس البلدي بتنومة سعيد بن ظافر القرش لـ"سبق": "إن عدداً من أعضاء المجلس وقفوا على الأضرار التي حدثت بمقر الساحات الشعبية في طريق الحصون، والمنشأة حديثاً بالمحافظة، وتبيَّن سقوط جزء كبير من المظلات، قبل أن يسقط الجزء الآخر أول أمس.

وأضاف: "أصدرت لجان المجلس المتخصصة مسبقاً عدداً من التقارير، تشير إلى وجود مخالفات عدة، لا تتوافق مع ما جاء بالعقد المبرم مع المقاول في التنفيذ والمواصفات وجدول الكميات، فضلاً عن ملاحظات المجلس الجوهرية في استلام الساحات بهذه الكيفية".


واستطرد: "طلبنا من البلدية في خطابات سابقة عدم الاستلام النهائي من المقاول إلى أن يقوم بتعديل وتصحيح جميع الملاحظات على هذا المشروع، الذي بلغت كلفته نحو أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال".


وحمَّل المجلس البلدي جهاز الإشراف بالأمانة والبلدية مسؤولية أي أضرار قد تلحق بأرواح مرتادي المكان من مواطنين ومقيمين - لا قدر الله -، وطالبوا بإلزام المقاول بإصلاح التلفيات، والتعامل مع كل الملاحظات التي تم رصدها في التقارير السابقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجدداً.. سقوط الجزء المتبقي من مظلات ساحة تنومة الشعبية دون إصابات
سبق

شهدت الساحة الشعبية بمحافظة تنومة مجدداً سقوط الجزء المتبقي من المظلات الساترة لها ما أدى إلى إتلاف الكراسي وتناثر الأعمدة الحديدية في أرجاء الموقع الذي كان يخلو من المتنزهين ومرتادي المكان.

وجاء هذا المشهد بعد 24 يوماً من سقوط ما نسبته 50% من المظلات ليسقط الجزء المتبقي والذي لم يتم التعامل معه من قبل الجهات المختصة بما يضمن سلامة الجميع.

وكانت الساحة الشعبية بتنومة قد شهدت في أواخر رمضان الماضي سقوط جزء كبير من المظلات الساترة للساحة الشعبية بتنومة، التي تقع بطريق الحصون، دون وقوع أي أضرار في الأرواح.

وقال رئيس المجلس البلدي بتنومة سعيد بن ظافر القرش لـ"سبق": "إن عدداً من أعضاء المجلس وقفوا على الأضرار التي حدثت بمقر الساحات الشعبية في طريق الحصون، والمنشأة حديثاً بالمحافظة، وتبيَّن سقوط جزء كبير من المظلات، قبل أن يسقط الجزء الآخر أول أمس.

وأضاف: "أصدرت لجان المجلس المتخصصة مسبقاً عدداً من التقارير، تشير إلى وجود مخالفات عدة، لا تتوافق مع ما جاء بالعقد المبرم مع المقاول في التنفيذ والمواصفات وجدول الكميات، فضلاً عن ملاحظات المجلس الجوهرية في استلام الساحات بهذه الكيفية".


واستطرد: "طلبنا من البلدية في خطابات سابقة عدم الاستلام النهائي من المقاول إلى أن يقوم بتعديل وتصحيح جميع الملاحظات على هذا المشروع، الذي بلغت كلفته نحو أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال".


وحمَّل المجلس البلدي جهاز الإشراف بالأمانة والبلدية مسؤولية أي أضرار قد تلحق بأرواح مرتادي المكان من مواطنين ومقيمين - لا قدر الله -، وطالبوا بإلزام المقاول بإصلاح التلفيات، والتعامل مع كل الملاحظات التي تم رصدها في التقارير السابقة.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
12:43 AM

مجدداً.. سقوط الجزء المتبقي من مظلات ساحة تنومة الشعبية دون إصابات

بعد 24 يوماً من سقوط نصفها.. و"البلدي" يحمّل الأمانة والبلدية المسؤولية

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محمد طيران - عسير
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شهدت الساحة الشعبية بمحافظة تنومة مجدداً سقوط الجزء المتبقي من المظلات الساترة لها ما أدى إلى إتلاف الكراسي وتناثر الأعمدة الحديدية في أرجاء الموقع الذي كان يخلو من المتنزهين ومرتادي المكان.

وجاء هذا المشهد بعد 24 يوماً من سقوط ما نسبته 50% من المظلات ليسقط الجزء المتبقي والذي لم يتم التعامل معه من قبل الجهات المختصة بما يضمن سلامة الجميع.

وكانت الساحة الشعبية بتنومة قد شهدت في أواخر رمضان الماضي سقوط جزء كبير من المظلات الساترة للساحة الشعبية بتنومة، التي تقع بطريق الحصون، دون وقوع أي أضرار في الأرواح.

وقال رئيس المجلس البلدي بتنومة سعيد بن ظافر القرش لـ"سبق": "إن عدداً من أعضاء المجلس وقفوا على الأضرار التي حدثت بمقر الساحات الشعبية في طريق الحصون، والمنشأة حديثاً بالمحافظة، وتبيَّن سقوط جزء كبير من المظلات، قبل أن يسقط الجزء الآخر أول أمس.

وأضاف: "أصدرت لجان المجلس المتخصصة مسبقاً عدداً من التقارير، تشير إلى وجود مخالفات عدة، لا تتوافق مع ما جاء بالعقد المبرم مع المقاول في التنفيذ والمواصفات وجدول الكميات، فضلاً عن ملاحظات المجلس الجوهرية في استلام الساحات بهذه الكيفية".


واستطرد: "طلبنا من البلدية في خطابات سابقة عدم الاستلام النهائي من المقاول إلى أن يقوم بتعديل وتصحيح جميع الملاحظات على هذا المشروع، الذي بلغت كلفته نحو أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال".


وحمَّل المجلس البلدي جهاز الإشراف بالأمانة والبلدية مسؤولية أي أضرار قد تلحق بأرواح مرتادي المكان من مواطنين ومقيمين - لا قدر الله -، وطالبوا بإلزام المقاول بإصلاح التلفيات، والتعامل مع كل الملاحظات التي تم رصدها في التقارير السابقة.

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