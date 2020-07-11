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السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت

رياح على القطاع الغربي تثير الغبار في المناطق المفتوحة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #السبت، أن تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاءٍ من مرتفعات جبال السروات في #عسير وشرق #جازان.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية على القطاع الغربي، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم.

من جهتها، كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية فيما تؤثر الرياح النشطة في مناطق (نجران، مكة المكرّمة، الليث، جازان)، وسماءً غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #السبت، أن تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاءٍ من مرتفعات جبال السروات في #عسير وشرق #جازان.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية على القطاع الغربي، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم.

من جهتها، كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية فيما تؤثر الرياح النشطة في مناطق (نجران، مكة المكرّمة، الليث، جازان)، وسماءً غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:31 AM

السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت

رياح على القطاع الغربي تثير الغبار في المناطق المفتوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #السبت، أن تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاءٍ من مرتفعات جبال السروات في #عسير وشرق #جازان.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية على القطاع الغربي، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم.

من جهتها، كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية فيما تؤثر الرياح النشطة في مناطق (نجران، مكة المكرّمة، الليث، جازان)، وسماءً غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

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