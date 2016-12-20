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"أوميكرون" يضرب العالم... "إكسبو" يعلق فعالياته وإلزام جميع العاملين بفحص "بي سي آر" فوري

تخطى عدد الزوار حاجز  الـ7 ملايين

بعد تخطي عدد الزوار ال7ـ ملايين زائر لمعرض إكسبو دبي 2020، حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفاً و591 زيارة أعلنت إدارة المعرض تعليق بعض الفعاليات التي تتطلب التقارب أو الاتصال المباشر بين العاملين بشكل مؤقت، مثل الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين كإجراء وقائي قصير الأجل تزامنًا مع انتشار متحور كورونا "أوميكرون" في عدد من دول العالم.

وقد ألزمت إدارة إكسبو 2020 كل العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في مجال الترفيه للخضوع لاختبار الـ"بي سي آر" فوري وعلى أساس منتظم بحسب وكالة "وام"

كما تم زيادة عدد المرافق لإجراء اختبار الـ"بي سي آر" في موقع الحدث الدولي ليصل عددها إلى أربع نقاط، فضلاً عن توفير الاختبار بشكل مجاني لجميع موظفي أجنحة الدول.

ويطلب من جميع زوار إكسبو 2020 دبي الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من موعد الزيارة، بالإضافة لذلك يطلب من الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

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"أوميكرون" يضرب العالم... "إكسبو" يعلق فعالياته وإلزام جميع العاملين بفحص "بي سي آر" فوري
سبق

بعد تخطي عدد الزوار ال7ـ ملايين زائر لمعرض إكسبو دبي 2020، حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفاً و591 زيارة أعلنت إدارة المعرض تعليق بعض الفعاليات التي تتطلب التقارب أو الاتصال المباشر بين العاملين بشكل مؤقت، مثل الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين كإجراء وقائي قصير الأجل تزامنًا مع انتشار متحور كورونا "أوميكرون" في عدد من دول العالم.

وقد ألزمت إدارة إكسبو 2020 كل العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في مجال الترفيه للخضوع لاختبار الـ"بي سي آر" فوري وعلى أساس منتظم بحسب وكالة "وام"

كما تم زيادة عدد المرافق لإجراء اختبار الـ"بي سي آر" في موقع الحدث الدولي ليصل عددها إلى أربع نقاط، فضلاً عن توفير الاختبار بشكل مجاني لجميع موظفي أجنحة الدول.

ويطلب من جميع زوار إكسبو 2020 دبي الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من موعد الزيارة، بالإضافة لذلك يطلب من الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
04:03 PM

"أوميكرون" يضرب العالم... "إكسبو" يعلق فعالياته وإلزام جميع العاملين بفحص "بي سي آر" فوري

تخطى عدد الزوار حاجز  الـ7 ملايين

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خالد خليل - الرياض
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بعد تخطي عدد الزوار ال7ـ ملايين زائر لمعرض إكسبو دبي 2020، حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفاً و591 زيارة أعلنت إدارة المعرض تعليق بعض الفعاليات التي تتطلب التقارب أو الاتصال المباشر بين العاملين بشكل مؤقت، مثل الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين كإجراء وقائي قصير الأجل تزامنًا مع انتشار متحور كورونا "أوميكرون" في عدد من دول العالم.

وقد ألزمت إدارة إكسبو 2020 كل العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في مجال الترفيه للخضوع لاختبار الـ"بي سي آر" فوري وعلى أساس منتظم بحسب وكالة "وام"

كما تم زيادة عدد المرافق لإجراء اختبار الـ"بي سي آر" في موقع الحدث الدولي ليصل عددها إلى أربع نقاط، فضلاً عن توفير الاختبار بشكل مجاني لجميع موظفي أجنحة الدول.

ويطلب من جميع زوار إكسبو 2020 دبي الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من موعد الزيارة، بالإضافة لذلك يطلب من الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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13,709
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12,876
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