طالب سعودي يكتشف ثغرة أمنية لـ"Google" والشركة تكافئه

تسمح للمهاجم بالوصول للمحتويات دون أي تصريح مسبق

اكتشف الطالب حمود الهلماني، في كلية علوم الحاسب الآلي بمحافظة الليث في منطقة مكة المكرمة؛ ثغرة أمنية في خدمة "YouTube" تحت إدارة شركة "Google".



جاء ذلك بعدما لاحظ الطالب وجود إمكانية للدخول لبعض المحتويات الخاصة للمستخدمين دون إذن مسبق، والذي بدوره ينتهك خصوصية المستخدمين، وبعد مراسلته لإدارة "Google" وتقديمه تقريرًا دقيقًا عن اكتشافه، تواصل الفريق الأمني للشركة مع الطالب الهلماني، وقدم له إقرارًا بصحة وأهمية اكتشافه، وأبلغه بتخصيص مكافأة تشجيعية نظير تميزه وجهوده وتمكينه من التوصل لثغرة أمنية، نظير اكتشافه.



وأوضح الهلماني في بيان إصدرته إدارة العلاقات العامة والإعلام في كلية الهندسة والحاسب الآلي بالليث؛ أن الثغرة تسمح للمهاجم بالوصول لبعض المحتويات الخاصة بالمستخدمين بدون أي تصريح مسبق، وأوضح أن المشكلة تكمن في كيفية الوصول إلى تلك المواد في إطار مختلف يسمح بتجاوز آلية الأمان "Authentication bypass".



بدوره أوضح عميد كلية الهندسة والحاسب الآلي في الليث، الدكتور إسكندر هوساوي؛ أن الطالب حمود الهلماني من الطلاب الذين عملوا على تحسين مهاراتهم ومستواهم العلمي؛ فاندماج الدراسة الأكاديمية مع المعارف والمهارات الشخصية جعلت منه طالبًا متميزًا، مبينًا أن الكلية تزخر بمخرجاتها من طلاب وأعضاء هيئة تدريس، ويعود الفضل لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم غير محدود للتعلم؛ مما جعل وسائل التعليم منارات للمعرفة وساحات يتنافس فيها المبدعون في خدمة وطنهم ومجتمعهم؛ من خلال ما يتلقّونه من علوم ومهارات تجعل منهم سواعد لبناء الوطن.