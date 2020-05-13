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فيديو.. "الشهري" يكشف لـ"سبق" حقيقة مقطع ثعبان تنومة الضخم

قال: ظهر أمامي عندما كنت أقود بجبل مومة ويبلغ طوله أكثر من مترين

كشف المواطن عبدالرحمن سعيد الشهري لـ"سبق" عن حقيقة المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لثعبان ضخم، مؤكداً صحة المقطع.

وقال "الشهري": كنت أقود مركبتي ظهر اليوم، الأربعاء ،في طريق جبل مومة، غرب محافظة تنومة، وتفاجأت بوجود ثعبان ضخم يقطع الطريق ويبلغ طوله أكثر من مترين.

وأضاف "الشهري": وثقت مقطع فيديو للثعبان وواصلت طريقي، وعن انتشار المقطع لم أعلم بأنه سوف ينتشر بهذا الشكل.

واختتم "الشهري": نشاهد بين الفترة والأخرى ثعابين في هذه المنطقة خصوصاً عند ارتفاع درجات الحرارة.

محافظة تنومة ثعبان ضخم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. "الشهري" يكشف لـ"سبق" حقيقة مقطع ثعبان تنومة الضخم
سبق

كشف المواطن عبدالرحمن سعيد الشهري لـ"سبق" عن حقيقة المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لثعبان ضخم، مؤكداً صحة المقطع.

وقال "الشهري": كنت أقود مركبتي ظهر اليوم، الأربعاء ،في طريق جبل مومة، غرب محافظة تنومة، وتفاجأت بوجود ثعبان ضخم يقطع الطريق ويبلغ طوله أكثر من مترين.

وأضاف "الشهري": وثقت مقطع فيديو للثعبان وواصلت طريقي، وعن انتشار المقطع لم أعلم بأنه سوف ينتشر بهذا الشكل.

واختتم "الشهري": نشاهد بين الفترة والأخرى ثعابين في هذه المنطقة خصوصاً عند ارتفاع درجات الحرارة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:01 PM

فيديو.. "الشهري" يكشف لـ"سبق" حقيقة مقطع ثعبان تنومة الضخم

قال: ظهر أمامي عندما كنت أقود بجبل مومة ويبلغ طوله أكثر من مترين

A A A
سويد الحارثي - الرياض
9
24,146

كشف المواطن عبدالرحمن سعيد الشهري لـ"سبق" عن حقيقة المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لثعبان ضخم، مؤكداً صحة المقطع.

وقال "الشهري": كنت أقود مركبتي ظهر اليوم، الأربعاء ،في طريق جبل مومة، غرب محافظة تنومة، وتفاجأت بوجود ثعبان ضخم يقطع الطريق ويبلغ طوله أكثر من مترين.

وأضاف "الشهري": وثقت مقطع فيديو للثعبان وواصلت طريقي، وعن انتشار المقطع لم أعلم بأنه سوف ينتشر بهذا الشكل.

واختتم "الشهري": نشاهد بين الفترة والأخرى ثعابين في هذه المنطقة خصوصاً عند ارتفاع درجات الحرارة.

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