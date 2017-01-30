الإمارات: 3647 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة
ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 272769
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 3647 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 300661 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، أنها سجّلت 12 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 838 حالة.
وأشارت إلى شفاء 2770 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 272769 حالة.
فيروس كورونا الجديد
الإمارات: 3647 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-30
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 3647 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 300661 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، أنها سجّلت 12 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 838 حالة.
وأشارت إلى شفاء 2770 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 272769 حالة.
30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
01:32 PM
الإمارات: 3647 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة
ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 272769
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 3647 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 300661 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، أنها سجّلت 12 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 838 حالة.
وأشارت إلى شفاء 2770 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 272769 حالة.