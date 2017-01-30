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"الصحة": تسجيل 270 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 293 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 3647 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة

ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 272769

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 3647 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 300661 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، أنها سجّلت 12 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 838 حالة.

وأشارت إلى شفاء 2770 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 272769 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 3647 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 3647 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 300661 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، أنها سجّلت 12 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 838 حالة.

وأشارت إلى شفاء 2770 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 272769 حالة.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
01:32 PM

الإمارات: 3647 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة

ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 272769

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 3647 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 300661 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، أنها سجّلت 12 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 838 حالة.

وأشارت إلى شفاء 2770 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 272769 حالة.

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