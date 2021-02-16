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"التجارة" تشهِّر بمصنع يبيع أسلاكاً مغشوشة

شهرت وزارة التجارة بمصنع للكابلات والأسلاك بمدينة الرياض وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانة المصنع ومالكه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لبيع أسلاك مغشوشة غير مطابقة للمواصفات حيث ضبطت الوزارة 49 (لفة) كيبل تبين عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المصنع والمالك المدير متضمنة غرامة مالية 300 ألف ريال وإغلاق المصنع لمدة ستة أشهر ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة

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"التجارة" تشهِّر بمصنع يبيع أسلاكاً مغشوشة
سبق

شهرت وزارة التجارة بمصنع للكابلات والأسلاك بمدينة الرياض وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانة المصنع ومالكه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لبيع أسلاك مغشوشة غير مطابقة للمواصفات حيث ضبطت الوزارة 49 (لفة) كيبل تبين عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المصنع والمالك المدير متضمنة غرامة مالية 300 ألف ريال وإغلاق المصنع لمدة ستة أشهر ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
10:30 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:59 PM

"التجارة" تشهِّر بمصنع يبيع أسلاكاً مغشوشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة بمصنع للكابلات والأسلاك بمدينة الرياض وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانة المصنع ومالكه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لبيع أسلاك مغشوشة غير مطابقة للمواصفات حيث ضبطت الوزارة 49 (لفة) كيبل تبين عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المصنع والمالك المدير متضمنة غرامة مالية 300 ألف ريال وإغلاق المصنع لمدة ستة أشهر ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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