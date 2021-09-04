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البحرين تسمح بجرعة ثالثة للحاصلين على اللقاح الروسي

يُشترط إكمال 6 أشهر من أخذ "الثانية"

وافقت السلطات البحرينية على استخدام جرعة منشطة من لقاح "سبوتنيك- في" للوقاية من فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على جرعة ثالثة من اللقاح الروسي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء البحرين، اليوم (السبت).

وبيّنت الوكالة أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أتاح الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك- في" للفئة العمرية البالغة 18 عامًا فما فوق.

وتراجعت حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في البحرين، ووصلت حاليًا إلى 3% من ذروتها.

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البحرين تسمح بجرعة ثالثة للحاصلين على اللقاح الروسي
سبق

وافقت السلطات البحرينية على استخدام جرعة منشطة من لقاح "سبوتنيك- في" للوقاية من فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على جرعة ثالثة من اللقاح الروسي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء البحرين، اليوم (السبت).

وبيّنت الوكالة أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أتاح الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك- في" للفئة العمرية البالغة 18 عامًا فما فوق.

وتراجعت حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في البحرين، ووصلت حاليًا إلى 3% من ذروتها.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
05:11 PM

البحرين تسمح بجرعة ثالثة للحاصلين على اللقاح الروسي

يُشترط إكمال 6 أشهر من أخذ "الثانية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت السلطات البحرينية على استخدام جرعة منشطة من لقاح "سبوتنيك- في" للوقاية من فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على جرعة ثالثة من اللقاح الروسي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء البحرين، اليوم (السبت).

وبيّنت الوكالة أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أتاح الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك- في" للفئة العمرية البالغة 18 عامًا فما فوق.

وتراجعت حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في البحرين، ووصلت حاليًا إلى 3% من ذروتها.

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