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البحرين تدين استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف السعودية

دعت المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات

أدانت مملكة البحرين استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بالطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار، وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي للقيام بدوره بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تدين استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف السعودية
سبق

أدانت مملكة البحرين استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بالطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار، وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي للقيام بدوره بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
08:11 PM

البحرين تدين استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف السعودية

دعت المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت مملكة البحرين استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بالطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار، وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي للقيام بدوره بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

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