العراق.. استبعاد زيباري من السباق الرئاسي بقرار المحكمة

بسبب إقالته عام 2016 من قِبَل مجلس النواب بتهم "فساد"

استبعدت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الرئاسي.

وعقدت المحكمة اليوم، جلسة للبت بالطعن المقدم في ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، ثم حَوّلتها إلى مغلقة، لتبت في المحصلة بعدم قانونية ترشحه؛ وفق "روسيا اليوم".

وقبل أيام قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إيقاف إجراءات ترشح، هوشيار زيباري، من قِبَل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق "مؤقتًا".

وطعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة في ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراق؛ بسبب إقالته عام 2016 من قِبَل مجلس النواب بتهم "فساد".

يُذكر أن "زيباري" هو أبرز منافس للرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، الذي يسعى لتمديد ولايته رئيسًا لجمهورية العراق.