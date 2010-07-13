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السعودية تستنكر الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال

مصدر بوزارة الخارجية يقدّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تستنكر الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال
سبق

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
02:50 PM

السعودية تستنكر الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال

مصدر بوزارة الخارجية يقدّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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