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المريسل وشربتلي ينهيان مشوارهما في دورة الألعاب البارالمبية

النخلي يستهل مشاركته غدًا

غادر الفارس البارالمبي السعودي أحمد شربتلي منافسات دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بتحقيقه المركز العاشر لمسابقة "الترويض" في التصفيات التي أُقيمت اليوم على ميدان الفروسية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

كما غادرت لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة مريم المريسل منافسات الدورة، بخسارتها من الروسية بوشباشيفا ناديزدا بنتيجة 0-3 ضمن المجموعة الثالثة، وهي الخسارة الثانية لها بعد خسارتها من المصنفة الثالثة عالميًا الكورية سيو يون بنتيجة 0/3 .

ويبدأ العداء علي النخلي مشاركته في الدورة ضمن منافسات ألعاب القوى غدًا عند الـ ٥ : ٠٦ صباحًا بتوقيت السعودية، بخوضه تصفيات جري 100 متر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المريسل وشربتلي ينهيان مشوارهما في دورة الألعاب البارالمبية
سبق

غادر الفارس البارالمبي السعودي أحمد شربتلي منافسات دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بتحقيقه المركز العاشر لمسابقة "الترويض" في التصفيات التي أُقيمت اليوم على ميدان الفروسية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

كما غادرت لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة مريم المريسل منافسات الدورة، بخسارتها من الروسية بوشباشيفا ناديزدا بنتيجة 0-3 ضمن المجموعة الثالثة، وهي الخسارة الثانية لها بعد خسارتها من المصنفة الثالثة عالميًا الكورية سيو يون بنتيجة 0/3 .

ويبدأ العداء علي النخلي مشاركته في الدورة ضمن منافسات ألعاب القوى غدًا عند الـ ٥ : ٠٦ صباحًا بتوقيت السعودية، بخوضه تصفيات جري 100 متر.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:16 PM

المريسل وشربتلي ينهيان مشوارهما في دورة الألعاب البارالمبية

النخلي يستهل مشاركته غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادر الفارس البارالمبي السعودي أحمد شربتلي منافسات دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بتحقيقه المركز العاشر لمسابقة "الترويض" في التصفيات التي أُقيمت اليوم على ميدان الفروسية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

كما غادرت لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة مريم المريسل منافسات الدورة، بخسارتها من الروسية بوشباشيفا ناديزدا بنتيجة 0-3 ضمن المجموعة الثالثة، وهي الخسارة الثانية لها بعد خسارتها من المصنفة الثالثة عالميًا الكورية سيو يون بنتيجة 0/3 .

ويبدأ العداء علي النخلي مشاركته في الدورة ضمن منافسات ألعاب القوى غدًا عند الـ ٥ : ٠٦ صباحًا بتوقيت السعودية، بخوضه تصفيات جري 100 متر.

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