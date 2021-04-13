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في افتتاح مباريات المجوعة الرابعة .. النصر وجهًا لوجه أمام الوحدات الأردني

ضمن مباريات دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الوحدات الأردني مساء غدٍ الأربعاء، في المباراة التي تُقام في الرياض، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويلعب النصر في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق السد القطري وفولاذ الإيراني والوحدات الأردني، حيث تُقام جميع مباريات هذه المجموعة ذهابًا وإيابًا في الرياض ابتداءً من يوم غدٍ، وحتى الـ 30 من الشهر الحالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح مباريات المجوعة الرابعة .. النصر وجهًا لوجه أمام الوحدات الأردني
سبق

يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الوحدات الأردني مساء غدٍ الأربعاء، في المباراة التي تُقام في الرياض، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويلعب النصر في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق السد القطري وفولاذ الإيراني والوحدات الأردني، حيث تُقام جميع مباريات هذه المجموعة ذهابًا وإيابًا في الرياض ابتداءً من يوم غدٍ، وحتى الـ 30 من الشهر الحالي.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
11:25 PM

في افتتاح مباريات المجوعة الرابعة .. النصر وجهًا لوجه أمام الوحدات الأردني

ضمن مباريات دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,582

يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الوحدات الأردني مساء غدٍ الأربعاء، في المباراة التي تُقام في الرياض، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويلعب النصر في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق السد القطري وفولاذ الإيراني والوحدات الأردني، حيث تُقام جميع مباريات هذه المجموعة ذهابًا وإيابًا في الرياض ابتداءً من يوم غدٍ، وحتى الـ 30 من الشهر الحالي.

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