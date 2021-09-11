الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه

الشهري والمقيل توجا الأبطال

توج رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، نادي الهلال بلقب بطولة المملكة المفتوحة "46" على كأس وزير الرياضة للكاراتيه للأندية للدرجة الأولى في ختام منافسات البطولة التي اختتمت اليوم السبت، على الصالة الرياضية بنادي الرياض، وبحضور رئيس مجلس إدارة نادي الرياض بندر المقيل.

وجاء تتويج الهلال بعد أن تصدر الترتيب العام بـ171 نقطة، وحل الوحدة بالمركز الثاني بعد أن حقق 122 نقطة، ونادي حراء في المركز الثالث بـ96 نقطة، ونادي النصر بالمركز الرابع بـ54 نقطة.

وقدّم الدكتور مشرف الشهري درع الاتحاد السعودي للكاراتيه كهدية تذكارية لرئيس نادي الرياض بندر المقيل؛ شكرًا وتقديرًا على استضافة البطولة والتعاون الكبير بين الاتحاد ونادي الرياض.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، بالمستوى المميز الذي قدّمته الأندية السعودية في هذه البطولة، وشهدت مشاركة أكثر من 300 لاعب يمثلون 38 ناديًا؛ مؤكدًا أن ذلك سيعود بالنفع على المنتخب في الاستحقاقات المقبلة بسبب قوة المنافسة والتنوع في تحقيق الترتيب للفرق.