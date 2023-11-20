بدء استقبال الدفعة الثانية لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية

شراكة بين "هدف" والهلال الأحمر لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن بدء استقبال الدفعة الثانية من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية، عبر الرابط https://jobs.srca.org.sa؛ حيث يستمر التسجيل حتى تاريخ 15 ربيع الآخر 1441هـ.

ويأتي البرنامج ضِمن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجهتين في شهر مارس الماضي، لإعادة تأهيل حملة دبلوم طب الطوارئ؛ بهدف تمكينهم وإلحاقهم بسوق العمل في القطاع الصحي.

ويبدأ التدريب في البرنامج بتاريخ 24/ 5/ 1441هـ الموافق 19/ 1/ 2020، ويستمر لمدة ثمانية أشهر مقسمة لمرحلتين (تدريب نظري، وتدريب عملي)، وسيتم توظيف من يجتاز البرنامج التدريبي واختبار التوظيف الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي في المراكز التابعة للهيئة على وظيفة (فني خدمات طبية طارئة).

ويلزم استيفاء المتقدم على البرنامج لعدد من الشروط: أن يكون سعودي الجنسية، ولائقًا صحيًّا، وحاصلًا على دبلوم في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ لا تقل مدته عن سنتين، وأن يكون حاصلًا على تسجيل وتصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ.

كما يلزم تسجيل المتقدم بياناته في الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وإدخال الحساب البنكي (الآيبان)، وألا يكون موظفًا في القطاع الخاص أو الحكومي طوال فترة البرنامج التدريبي، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل حملة الدبلوم الصحي لحساب وزارة الصحة المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وكذلك اعتماد هيئة الهلال الأحمر السعودي للمتقدم وتوقيعه لعقد التدريب.