النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء استقبال الدفعة الثانية لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية

شراكة بين "هدف" والهلال الأحمر لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن بدء استقبال الدفعة الثانية من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية، عبر الرابط https://jobs.srca.org.sa؛ حيث يستمر التسجيل حتى تاريخ 15 ربيع الآخر 1441هـ.

ويأتي البرنامج ضِمن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجهتين في شهر مارس الماضي، لإعادة تأهيل حملة دبلوم طب الطوارئ؛ بهدف تمكينهم وإلحاقهم بسوق العمل في القطاع الصحي.

ويبدأ التدريب في البرنامج بتاريخ 24/ 5/ 1441هـ الموافق 19/ 1/ 2020، ويستمر لمدة ثمانية أشهر مقسمة لمرحلتين (تدريب نظري، وتدريب عملي)، وسيتم توظيف من يجتاز البرنامج التدريبي واختبار التوظيف الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي في المراكز التابعة للهيئة على وظيفة (فني خدمات طبية طارئة).

ويلزم استيفاء المتقدم على البرنامج لعدد من الشروط: أن يكون سعودي الجنسية، ولائقًا صحيًّا، وحاصلًا على دبلوم في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ لا تقل مدته عن سنتين، وأن يكون حاصلًا على تسجيل وتصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ.

كما يلزم تسجيل المتقدم بياناته في الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وإدخال الحساب البنكي (الآيبان)، وألا يكون موظفًا في القطاع الخاص أو الحكومي طوال فترة البرنامج التدريبي، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل حملة الدبلوم الصحي لحساب وزارة الصحة المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وكذلك اعتماد هيئة الهلال الأحمر السعودي للمتقدم وتوقيعه لعقد التدريب.

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) هيئة الهلال الأحمر السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدء استقبال الدفعة الثانية لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن بدء استقبال الدفعة الثانية من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية، عبر الرابط https://jobs.srca.org.sa؛ حيث يستمر التسجيل حتى تاريخ 15 ربيع الآخر 1441هـ.

ويأتي البرنامج ضِمن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجهتين في شهر مارس الماضي، لإعادة تأهيل حملة دبلوم طب الطوارئ؛ بهدف تمكينهم وإلحاقهم بسوق العمل في القطاع الصحي.

ويبدأ التدريب في البرنامج بتاريخ 24/ 5/ 1441هـ الموافق 19/ 1/ 2020، ويستمر لمدة ثمانية أشهر مقسمة لمرحلتين (تدريب نظري، وتدريب عملي)، وسيتم توظيف من يجتاز البرنامج التدريبي واختبار التوظيف الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي في المراكز التابعة للهيئة على وظيفة (فني خدمات طبية طارئة).

ويلزم استيفاء المتقدم على البرنامج لعدد من الشروط: أن يكون سعودي الجنسية، ولائقًا صحيًّا، وحاصلًا على دبلوم في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ لا تقل مدته عن سنتين، وأن يكون حاصلًا على تسجيل وتصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ.

كما يلزم تسجيل المتقدم بياناته في الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وإدخال الحساب البنكي (الآيبان)، وألا يكون موظفًا في القطاع الخاص أو الحكومي طوال فترة البرنامج التدريبي، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل حملة الدبلوم الصحي لحساب وزارة الصحة المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وكذلك اعتماد هيئة الهلال الأحمر السعودي للمتقدم وتوقيعه لعقد التدريب.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
01:55 PM

بدء استقبال الدفعة الثانية لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية

شراكة بين "هدف" والهلال الأحمر لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
762

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن بدء استقبال الدفعة الثانية من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية، عبر الرابط https://jobs.srca.org.sa؛ حيث يستمر التسجيل حتى تاريخ 15 ربيع الآخر 1441هـ.

ويأتي البرنامج ضِمن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجهتين في شهر مارس الماضي، لإعادة تأهيل حملة دبلوم طب الطوارئ؛ بهدف تمكينهم وإلحاقهم بسوق العمل في القطاع الصحي.

ويبدأ التدريب في البرنامج بتاريخ 24/ 5/ 1441هـ الموافق 19/ 1/ 2020، ويستمر لمدة ثمانية أشهر مقسمة لمرحلتين (تدريب نظري، وتدريب عملي)، وسيتم توظيف من يجتاز البرنامج التدريبي واختبار التوظيف الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي في المراكز التابعة للهيئة على وظيفة (فني خدمات طبية طارئة).

ويلزم استيفاء المتقدم على البرنامج لعدد من الشروط: أن يكون سعودي الجنسية، ولائقًا صحيًّا، وحاصلًا على دبلوم في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ لا تقل مدته عن سنتين، وأن يكون حاصلًا على تسجيل وتصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ.

كما يلزم تسجيل المتقدم بياناته في الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وإدخال الحساب البنكي (الآيبان)، وألا يكون موظفًا في القطاع الخاص أو الحكومي طوال فترة البرنامج التدريبي، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل حملة الدبلوم الصحي لحساب وزارة الصحة المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وكذلك اعتماد هيئة الهلال الأحمر السعودي للمتقدم وتوقيعه لعقد التدريب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,741
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,471
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,853
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,156

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة