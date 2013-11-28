كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة و6 وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 33 ألفاً و375 حالة، كما سجلت كوريا الجنوبية 6 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 522 حالة وفاة.