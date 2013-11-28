كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة و6 وفيات
خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 33 ألفاً و375 حالة، كما سجلت كوريا الجنوبية 6 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 522 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة و6 وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-28
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 33 ألفاً و375 حالة، كما سجلت كوريا الجنوبية 6 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 522 حالة وفاة.
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
10:38 AM
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة و6 وفيات
خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 33 ألفاً و375 حالة، كما سجلت كوريا الجنوبية 6 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 522 حالة وفاة.