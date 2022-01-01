فصولها مستمرة.. تطور جديد لقضية الفنان المصري رشوان توفيق وابنته

بانتظار شهادات لإثبات هوية من قام بصرف عائد السندات محل الدعوى

لا زالت فصول مسلسل قضية الفنان المصري رشوان توفيق وابنته مستمرة؛ بقرار جديد من محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، بتأجيل نظر دعوى تطالب فيها ابنة الفنان المصري بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 15 يناير الجاري؛ لتقديم شهادات من البنك تفيد اسم من كان يقوم بصرف عائد السندات محل الدعوى الفرعية خلال عامي 2021 و2022 وسنده في ذلك.



وكانت المحكمة قد أقرت تأجيل القضية لجلسة اليوم قبل أن تعيد التأجيل مرة أخرى لمدة أسبوعين.



الدكتور مجدى مهران محامي الفنان رشوان توفيق، قال: إن آية رشوان توفيق قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، لافتًا إلى أن توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية؛ ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة"؛ وفق اليوم السابع القاهرية.



وأضاف "مهران" في حديثه قائلًا: إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد في حديثه بما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حيث يقول: "تلك حدود الله فلا تقربوها".



وكشف الدكتور مهران عن أن المحكمة بدأت نظر أولى الدعاوى القضائية يوم 4 ديسمبر من العام المنتهي 2021، وأخرى 28 من نفس الشهر، لافتًا إلى وجود دعوى ثالثة لم يتسلمها حتى الآن.



وفى النهاية وجه محامي الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى؛ قائلًا: "أبوكي مستنيكي".