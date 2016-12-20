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"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 99 خلال الـ24 ساعة الماضية

منحنى مرتفع في 10 أيام.. 850 اصابة جديدة بكورونا بالمملكة

"الصحة": الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي

بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة في السعودية في عشرة أيام بدءًا من 7 جمادي الأولى وحتى تاريخ اليوم نحو 850 حالة إصابة جديدة.

من جهتها، بينت وزارة الصحة أنه تم رصد ارتفاع في المنحنى الوبائي بالمملكة خلال الأيام الماضية، لافتةً إلى أنه أمر مقلق، وأنه من الضرورة المحافظة على مستوى المناعة في الجسم والتصدي للفيروس ومتحوراته، وذلك من خلال الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد كشف أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، موضحاً أن هناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد وتسجل ارتفاعاً في الحالات، مشيراً إلى كثرة الحديث في الأوساط العلمية والمتخصصة والمنظمات والوسائل الإعلامية حول متحور "أوميكرون" والذي صنف بأنه مثير للقلق، حيث تم رصده حتى الآن في نصف دول العالم تقريبًا.

وأوضح الدكتور "العبدالعالي" أننا بدأنا نرصد ارتفاعاً في المنحنى الوبائي بالمملكة خلال الأيام الماضية وهو أمر مقلق، في حين أن الحالات الحرجة في استقرار، مؤكداً ضرورة المحافظة على مستوى المناعة في الجسم والتصدي للفيروس ومتحوراته، وذلك من خلال الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، مشيراً إلى أنه مع ذلك فإنه لا بد من التقيد بجميع الاحترازية والوقائية، كلبس الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة، لافتاً إلى قرب إطلاق حملة إعطاء اللقاح لمن هم فوق 5 سنوات.

وأبان أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 48 مليون جرعة، واستكمل التحصين 22 مليونًا و900 ألف شخص، وهذا المستوى يعطي المزيد من الاطمئنان ومأمونية نجني ثمارها ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منحنى مرتفع في 10 أيام.. 850 اصابة جديدة بكورونا بالمملكة
سبق

بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة في السعودية في عشرة أيام بدءًا من 7 جمادي الأولى وحتى تاريخ اليوم نحو 850 حالة إصابة جديدة.

من جهتها، بينت وزارة الصحة أنه تم رصد ارتفاع في المنحنى الوبائي بالمملكة خلال الأيام الماضية، لافتةً إلى أنه أمر مقلق، وأنه من الضرورة المحافظة على مستوى المناعة في الجسم والتصدي للفيروس ومتحوراته، وذلك من خلال الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد كشف أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، موضحاً أن هناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد وتسجل ارتفاعاً في الحالات، مشيراً إلى كثرة الحديث في الأوساط العلمية والمتخصصة والمنظمات والوسائل الإعلامية حول متحور "أوميكرون" والذي صنف بأنه مثير للقلق، حيث تم رصده حتى الآن في نصف دول العالم تقريبًا.

وأوضح الدكتور "العبدالعالي" أننا بدأنا نرصد ارتفاعاً في المنحنى الوبائي بالمملكة خلال الأيام الماضية وهو أمر مقلق، في حين أن الحالات الحرجة في استقرار، مؤكداً ضرورة المحافظة على مستوى المناعة في الجسم والتصدي للفيروس ومتحوراته، وذلك من خلال الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، مشيراً إلى أنه مع ذلك فإنه لا بد من التقيد بجميع الاحترازية والوقائية، كلبس الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة، لافتاً إلى قرب إطلاق حملة إعطاء اللقاح لمن هم فوق 5 سنوات.

وأبان أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 48 مليون جرعة، واستكمل التحصين 22 مليونًا و900 ألف شخص، وهذا المستوى يعطي المزيد من الاطمئنان ومأمونية نجني ثمارها ولله الحمد.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
07:21 PM

منحنى مرتفع في 10 أيام.. 850 اصابة جديدة بكورونا بالمملكة

"الصحة": الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي

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قاسم الخبراني - الرياض
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بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة في السعودية في عشرة أيام بدءًا من 7 جمادي الأولى وحتى تاريخ اليوم نحو 850 حالة إصابة جديدة.

من جهتها، بينت وزارة الصحة أنه تم رصد ارتفاع في المنحنى الوبائي بالمملكة خلال الأيام الماضية، لافتةً إلى أنه أمر مقلق، وأنه من الضرورة المحافظة على مستوى المناعة في الجسم والتصدي للفيروس ومتحوراته، وذلك من خلال الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد كشف أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، موضحاً أن هناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد وتسجل ارتفاعاً في الحالات، مشيراً إلى كثرة الحديث في الأوساط العلمية والمتخصصة والمنظمات والوسائل الإعلامية حول متحور "أوميكرون" والذي صنف بأنه مثير للقلق، حيث تم رصده حتى الآن في نصف دول العالم تقريبًا.

وأوضح الدكتور "العبدالعالي" أننا بدأنا نرصد ارتفاعاً في المنحنى الوبائي بالمملكة خلال الأيام الماضية وهو أمر مقلق، في حين أن الحالات الحرجة في استقرار، مؤكداً ضرورة المحافظة على مستوى المناعة في الجسم والتصدي للفيروس ومتحوراته، وذلك من خلال الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، مشيراً إلى أنه مع ذلك فإنه لا بد من التقيد بجميع الاحترازية والوقائية، كلبس الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة، لافتاً إلى قرب إطلاق حملة إعطاء اللقاح لمن هم فوق 5 سنوات.

وأبان أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 48 مليون جرعة، واستكمل التحصين 22 مليونًا و900 ألف شخص، وهذا المستوى يعطي المزيد من الاطمئنان ومأمونية نجني ثمارها ولله الحمد.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,714
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