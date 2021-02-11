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المسند: لا يزال الاستقرار الجوي يسيطر على أجواء #السعودية

قال: تُواصل درجة الحرارة ارتفاعها التدريجي حتى مساء الثلاثاء القادم

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: لا يزال الاستقرار الجوي يسيطر على أجواء #السعودية؛ وذلك بسبب تشكل مركز للضغط الجوي المرتفع (H).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تواصل درجة الحرارة ارتفاعها التدريجي حتى مساء الثلاثاء القادم؛ وذلك في أقصى الشمال، وحتى مساء الأربعاء شمال الوسطى، وحتى يوم الخميس في العاصمة وفي الغربية، وحتى يوم الجمعة في الشرقية، بعدها تنخفض درجة الحرارة مجددًا، ولا تَغَيّر يُذكر في الجنوب.

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المسند: لا يزال الاستقرار الجوي يسيطر على أجواء #السعودية
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: لا يزال الاستقرار الجوي يسيطر على أجواء #السعودية؛ وذلك بسبب تشكل مركز للضغط الجوي المرتفع (H).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تواصل درجة الحرارة ارتفاعها التدريجي حتى مساء الثلاثاء القادم؛ وذلك في أقصى الشمال، وحتى مساء الأربعاء شمال الوسطى، وحتى يوم الخميس في العاصمة وفي الغربية، وحتى يوم الجمعة في الشرقية، بعدها تنخفض درجة الحرارة مجددًا، ولا تَغَيّر يُذكر في الجنوب.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
10:16 AM

المسند: لا يزال الاستقرار الجوي يسيطر على أجواء #السعودية

قال: تُواصل درجة الحرارة ارتفاعها التدريجي حتى مساء الثلاثاء القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: لا يزال الاستقرار الجوي يسيطر على أجواء #السعودية؛ وذلك بسبب تشكل مركز للضغط الجوي المرتفع (H).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تواصل درجة الحرارة ارتفاعها التدريجي حتى مساء الثلاثاء القادم؛ وذلك في أقصى الشمال، وحتى مساء الأربعاء شمال الوسطى، وحتى يوم الخميس في العاصمة وفي الغربية، وحتى يوم الجمعة في الشرقية، بعدها تنخفض درجة الحرارة مجددًا، ولا تَغَيّر يُذكر في الجنوب.

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