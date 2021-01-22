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"الجمارك" تُحبط تهريب 1475 كرتون ألعاب نارية بالرياض

عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم

أعلنت الجمارك السعودية إحباط محاولة لتهريب 1475 كرتون ألعاب نارية في الميناء الجاف بمدينة الرياض، كانت في طريقها إلى التسويق.

وأشارت "الجمارك"، إلى أن الكمية المضبوطة قد عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم.

الجمارك السعودية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك" تُحبط تهريب 1475 كرتون ألعاب نارية بالرياض
سبق

أعلنت الجمارك السعودية إحباط محاولة لتهريب 1475 كرتون ألعاب نارية في الميناء الجاف بمدينة الرياض، كانت في طريقها إلى التسويق.

وأشارت "الجمارك"، إلى أن الكمية المضبوطة قد عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
02:12 PM

"الجمارك" تُحبط تهريب 1475 كرتون ألعاب نارية بالرياض

عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم

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منصور الشلاقي - الرياض
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أعلنت الجمارك السعودية إحباط محاولة لتهريب 1475 كرتون ألعاب نارية في الميناء الجاف بمدينة الرياض، كانت في طريقها إلى التسويق.

وأشارت "الجمارك"، إلى أن الكمية المضبوطة قد عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم.

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