النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض يشدّد على استخدام باركود التجمع للحد من خطر كورونا

رصد "11290" مخالفة للإجراءات الوقائية وإغلاق "64" منشأة

وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز بضبط غير الملتزمين بالحجر الصحي بالتعاون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والتشديد على أماكن التجمعات كالأسواق والمجمعات التجارية بتحديد الطاقة الاستيعابية للدخول باستخدام باركود التجمع.

جاء ذلك خلال اطّلاعه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض؛ حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة في أمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه، خلال الفترة من 8-15/ 8/ 1442هـ (11290) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت 64 منشأة من خلال (34545) جولة رقابية.

وأكّد أمير المنطقة على جميع الجهات الحكومية المعنيّة بتكثيف الرقابة على ما يقع تحت نطاقها الإشرافي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفين، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق "توكلنا"، والرفع بتقارير مفصّلة عن نتائج أعمال غرفة العمليات المشتركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض يشدّد على استخدام باركود التجمع للحد من خطر كورونا
سبق

وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز بضبط غير الملتزمين بالحجر الصحي بالتعاون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والتشديد على أماكن التجمعات كالأسواق والمجمعات التجارية بتحديد الطاقة الاستيعابية للدخول باستخدام باركود التجمع.

جاء ذلك خلال اطّلاعه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض؛ حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة في أمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه، خلال الفترة من 8-15/ 8/ 1442هـ (11290) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت 64 منشأة من خلال (34545) جولة رقابية.

وأكّد أمير المنطقة على جميع الجهات الحكومية المعنيّة بتكثيف الرقابة على ما يقع تحت نطاقها الإشرافي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفين، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق "توكلنا"، والرفع بتقارير مفصّلة عن نتائج أعمال غرفة العمليات المشتركة.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
06:44 PM

أمير الرياض يشدّد على استخدام باركود التجمع للحد من خطر كورونا

رصد "11290" مخالفة للإجراءات الوقائية وإغلاق "64" منشأة

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
1
1,220

وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز بضبط غير الملتزمين بالحجر الصحي بالتعاون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والتشديد على أماكن التجمعات كالأسواق والمجمعات التجارية بتحديد الطاقة الاستيعابية للدخول باستخدام باركود التجمع.

جاء ذلك خلال اطّلاعه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض؛ حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة في أمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه، خلال الفترة من 8-15/ 8/ 1442هـ (11290) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت 64 منشأة من خلال (34545) جولة رقابية.

وأكّد أمير المنطقة على جميع الجهات الحكومية المعنيّة بتكثيف الرقابة على ما يقع تحت نطاقها الإشرافي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفين، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق "توكلنا"، والرفع بتقارير مفصّلة عن نتائج أعمال غرفة العمليات المشتركة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,759
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,758
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,869
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,037

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة