أمير الرياض يشدّد على استخدام باركود التجمع للحد من خطر كورونا

رصد "11290" مخالفة للإجراءات الوقائية وإغلاق "64" منشأة

وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز بضبط غير الملتزمين بالحجر الصحي بالتعاون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والتشديد على أماكن التجمعات كالأسواق والمجمعات التجارية بتحديد الطاقة الاستيعابية للدخول باستخدام باركود التجمع.

جاء ذلك خلال اطّلاعه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض؛ حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة في أمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه، خلال الفترة من 8-15/ 8/ 1442هـ (11290) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت 64 منشأة من خلال (34545) جولة رقابية.

وأكّد أمير المنطقة على جميع الجهات الحكومية المعنيّة بتكثيف الرقابة على ما يقع تحت نطاقها الإشرافي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفين، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق "توكلنا"، والرفع بتقارير مفصّلة عن نتائج أعمال غرفة العمليات المشتركة.