وتبحث القمة الثلاثية ملفات عدة تتعلق بقضايا التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين الدول الثلاث في مجالات: الاقتصاد والنقل والكهرباء والصناعة والزراعة والاستثمار والإعمار.

وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

الرئيس المصري يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الثلاثية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-27 وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية. وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح. وتبحث القمة الثلاثية ملفات عدة تتعلق بقضايا التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين الدول الثلاث في مجالات: الاقتصاد والنقل والكهرباء والصناعة والزراعة والاستثمار والإعمار.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 10:30 AM

الرئيس المصري يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الثلاثية كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح





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وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وتبحث القمة الثلاثية ملفات عدة تتعلق بقضايا التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين الدول الثلاث في مجالات: الاقتصاد والنقل والكهرباء والصناعة والزراعة والاستثمار والإعمار.