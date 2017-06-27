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الرئيس المصري يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الثلاثية

كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح

وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وتبحث القمة الثلاثية ملفات عدة تتعلق بقضايا التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين الدول الثلاث في مجالات: الاقتصاد والنقل والكهرباء والصناعة والزراعة والاستثمار والإعمار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس المصري يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الثلاثية
سبق

وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وتبحث القمة الثلاثية ملفات عدة تتعلق بقضايا التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين الدول الثلاث في مجالات: الاقتصاد والنقل والكهرباء والصناعة والزراعة والاستثمار والإعمار.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
10:30 AM

الرئيس المصري يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الثلاثية

كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
2
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وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وتبحث القمة الثلاثية ملفات عدة تتعلق بقضايا التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين الدول الثلاث في مجالات: الاقتصاد والنقل والكهرباء والصناعة والزراعة والاستثمار والإعمار.

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