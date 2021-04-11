"الشؤون الحكومية" في كاوست تحصل على شهادة الجودة العالمية "الآيزو"

رئيس الجامعة: سنواصل الابتكار لتحقيق الرؤية الملهمة وتحديد ملامح مستقبل المملكة

حصلت إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، على شهادة الجودة العالمية الآيزو (9001)، والتي تهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والأداء في تقديم الخدمات ويتم تطبيقها وفق معايير عالمية متخصصة في أنظمة الجودة.

وتم منح شهادة ISO 9001 لإدارة الشؤون الحكومية من قبل الوكيل المعتمد للجهة المانحة (LMS Certifications Private Limited) ومجلس الاعتماد الأمريكي (IAS)، وتم تسليم الشهادة اليوم الأحد، في مقر جامعة "كاوست" في ثول بمنطقة مكة المكرمة للرئيس، البروفيسور توني تشان، ونائب الرئيس للشؤون الحكومية، سليمان بن محمد الثنيان.

ملامح مستقبل المملكة

وأكد "تشان" على أهمية هذه الشهادة العالمية التي تجعلنا "نسعى دائماً لتطوير هذا النظام وتعزيزه بأحدث الأفكار والابتكارات التي تجعل منه معياراً عالمياً ليس لنظام الجودة في كاوست بل في كل بيئات العمل التي تحتاج إلى هذه المتطلبات".

وأضاف رئيس كاوست "من حسن حظنا بأن محاور عمل الجامعة في مجال البحث العلمي كانت تركز على أبرز التحديات التي تواجهها المملكة، لذلك عندما جاءت رؤية المملكة 2030 وهي حاملة معها لمشروع عظيم ومتكامل وواسع حول المستقبل بأكمله، كانت محاور عملنا السابقة جزءاً منها، ولكننا لن نتوقف عند هذه المحاور بل سنواصل بكل الجهد والمثابرة لمواكبة كل ما يمكن لنا الابتكار والإنجاز فيه من باقي محاور الرؤية الملهمة والعظيمة والتي تحدد بشكل دقيق ملامح مستقبل المملكة".

رؤية ملهمة ومحفزة

أوضح "الثنيان" أن الجوائز السابقة التي حصدتها إدارته وهذه الشهادة الكبيرة الآن "كل ذلك لم يكن ولن يكون هدفنا، فغايتنا الأساسية هي تجويد الخدمات التي نقدمها لهذا الصرح الأكاديمي الذي ننتمي له، ولمنسوبيه، ثم تطورت هذه الجهود التي تم إنجازها وأثبتت جدواها، وبدأت علاقات الشراكة بيننا وبين الجهات والمؤسسات التي تتعاون معنا وتحاول أن توظف حلولنا الإدارية والتقنية في تطوير بيئة عملها. لذلك وأقولها بيقين تام بأن إخلاصنا وجهود منسوبينا المبدعة هي البذرة الأولى لتميزنا، وهذا كان هدفنا الأول والأخير، ولكن إن جاءت الجوائز مقدرة لنا وشهادة عالمية على تميزنا فأهلاً بكل ذلك، فهذه الشهادات الجوائز ليست هي غاية ما نصبو له، بل هي محفز على مزيد من التميز والإنجاز والابتكار".

وعن ما تعد به إدارة الشؤون الحكومية في كاوست للمرحلة المقبلة، خاصة في ظل سعي المملكة نحو التطوير والتحديث والتنمية المتسارعة، قال

"الثنيان": "نحاول تجاوز عدة مراحل في مجال بيئة العمل الداخلية على مستوى الخدمات والأمن والسلامة والدقة وعدة تحديات، والآن نسعى لتحويل تجارب الشؤون الحكومية في هذه المجالات لتكون تطبيقات عمل يمكن لها أن تتواكب مع أي مؤسسة تواجه أي معضلات في هذا الجانب، مع تكييف بسيط لعناصر البرنامج لكي يتطابق مع حاجة هذه الجهة أو تلك. والحقيقة أن رؤية المملكة 2030 رؤية ملهمة جدًا ووسعت من سقف طموحات منسوبي الجامعة لكي ينجزوا الكثير من الأشياء التي وضعتها الرؤية من صميم أولوياتها، وهذا شيء محفز وعزيز علينا كثيراً".

أحدث النظم الإدارية

يذكر أن إدارة الشؤون الحكومية في كاوست تركز على جميع العمليات والمتطلبات التي تدعم رضا العملاء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وكذلك ضمان التحسين المستمر للعمليات والمرتبطة على تطبيق أحدث النظم الإدارية، وتأتي هذه الخطوة بهدف تحقيق برامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030، والذي يركز على أن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارًا عالميًا للجودة والإتقان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجهات والمؤسسات الخدمية والتنمية الاقتصادية.

وتسعى إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بأن تكون رائدة في الجودة الإدارية والخدمية والارتقاء بالخدمات الحكومية؛ لاستقطاب الكفاءات العالمية المتميزة من الطلاب والعلماء والباحثين.