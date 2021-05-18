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"جوجل" تختبر مزايا بحث "استثنائية" عن صورك

بدأت في اختبار عوامل تصفية جديدة في "فوتوز"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية بدأت في اختبار مزايا بحث "استثنائية" عن الصور الخاصة بك عبر تطبيق "جوجل فوتوز" الشهير.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جوجل بدأت في اختبار عوامل تصفية جديدة في تطبيقها "جوجل فوتوز".

وتعتمد الميزة الجديدة على إمكانية العثور على الصور ومقاطع الفيديو بصورة أسهل؛ بدلًا من البحث عن صور شخص معين، وتمكنت من تحسين البحث ليتمكن الشخص من البحث عن مضمون محتوى تلك الصور.

وأوضحت أنه يمكن تحسين البحث عن طريق البحث عن صور السيلفي الخاصة بك، أو الصور المجموعة أو الرسوم المتحركة أو الأفلام أو لقطات الشاشة أو الصور المؤرشفة، عن طريق أيقونة البحث التقليدية المعتادة في التطبيق.

ولفتت إلى أن تلك المرشحات الجديدة في "جوجل فوتوز" لن تكون مخصصة فقط لإصدارات معينة من التطبيق، وستكون متاحة قريبًا لكل مستخدميه حول العالم.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تختبر مزايا بحث "استثنائية" عن صورك
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية بدأت في اختبار مزايا بحث "استثنائية" عن الصور الخاصة بك عبر تطبيق "جوجل فوتوز" الشهير.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جوجل بدأت في اختبار عوامل تصفية جديدة في تطبيقها "جوجل فوتوز".

وتعتمد الميزة الجديدة على إمكانية العثور على الصور ومقاطع الفيديو بصورة أسهل؛ بدلًا من البحث عن صور شخص معين، وتمكنت من تحسين البحث ليتمكن الشخص من البحث عن مضمون محتوى تلك الصور.

وأوضحت أنه يمكن تحسين البحث عن طريق البحث عن صور السيلفي الخاصة بك، أو الصور المجموعة أو الرسوم المتحركة أو الأفلام أو لقطات الشاشة أو الصور المؤرشفة، عن طريق أيقونة البحث التقليدية المعتادة في التطبيق.

ولفتت إلى أن تلك المرشحات الجديدة في "جوجل فوتوز" لن تكون مخصصة فقط لإصدارات معينة من التطبيق، وستكون متاحة قريبًا لكل مستخدميه حول العالم.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
10:51 AM

"جوجل" تختبر مزايا بحث "استثنائية" عن صورك

بدأت في اختبار عوامل تصفية جديدة في "فوتوز"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية بدأت في اختبار مزايا بحث "استثنائية" عن الصور الخاصة بك عبر تطبيق "جوجل فوتوز" الشهير.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جوجل بدأت في اختبار عوامل تصفية جديدة في تطبيقها "جوجل فوتوز".

وتعتمد الميزة الجديدة على إمكانية العثور على الصور ومقاطع الفيديو بصورة أسهل؛ بدلًا من البحث عن صور شخص معين، وتمكنت من تحسين البحث ليتمكن الشخص من البحث عن مضمون محتوى تلك الصور.

وأوضحت أنه يمكن تحسين البحث عن طريق البحث عن صور السيلفي الخاصة بك، أو الصور المجموعة أو الرسوم المتحركة أو الأفلام أو لقطات الشاشة أو الصور المؤرشفة، عن طريق أيقونة البحث التقليدية المعتادة في التطبيق.

ولفتت إلى أن تلك المرشحات الجديدة في "جوجل فوتوز" لن تكون مخصصة فقط لإصدارات معينة من التطبيق، وستكون متاحة قريبًا لكل مستخدميه حول العالم.

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