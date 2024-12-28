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تمديد أيام عمل منطقة "رياض سفاري" حتى 16 يناير المقبل

لإتاحة الفرصة لخوض مزيد من التجارب التفاعلية

أعلن موسم الرياض 2021 تمديد أيام عمل منطقة "رياض سفاري" حتى 16 يناير 2022م، متيحًا الفرصة لخوض مزيد من التجارب التفاعلية التي لا تُنسى؛ إذ تحتضن زاوية لمشاهدة الأسد الأبيض، الذي يعد من أندر الحيوانات ظهورًا، وأحدثها انضمامًا للمنطقة.

وتقام المنطقة على بُعد 80 كيلومترًا غرب مدينة الرياض، موفرة بيئة طبيعية وعناصر واقعية غنية بالمتعة، من جولات تفاعلية بين الحيوانات مع مرشدين مختصين، وأنشطة ترفيهية، وألعاب عائلية، والاستمتاع بالأطعمة الشهية، وكذلك عدد من التجارب التي تجعل منطقة "رياض سفاري" تجربة ترفيهية متفردة.

وتشجع المنطقة زوارها على خوض تجربة التفاعل عن قرب مع الحيوانات الأليفة والبرية تحت إشراف كوادر خبيرة بالتعامل مع الحيوانات في بيئة آمنة، تحافظ على الموارد الطبيعية للعالم، مع عرضها بطريقة مشوقة ومستدامة.

وتوجِّه منطقة "رياض سفاري" فعالياتها للأطفال والعوائل، وتضم في أرجائها العديد من الفعاليات الحركية، مثل: التسلق, والقفز بالحبل, وألعاب التحدي الممتعة، إضافة إلى توفير الألعاب المائية المتنوعة، مثل: الدراجة المائية وقوارب التجديف العائلية؛ لعكس التنوع والشمولية الترفيهية لكل أفراد المجتمع التي يقدمها موسم الرياض 2021.

رياض سفاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد أيام عمل منطقة "رياض سفاري" حتى 16 يناير المقبل
سبق

أعلن موسم الرياض 2021 تمديد أيام عمل منطقة "رياض سفاري" حتى 16 يناير 2022م، متيحًا الفرصة لخوض مزيد من التجارب التفاعلية التي لا تُنسى؛ إذ تحتضن زاوية لمشاهدة الأسد الأبيض، الذي يعد من أندر الحيوانات ظهورًا، وأحدثها انضمامًا للمنطقة.

وتقام المنطقة على بُعد 80 كيلومترًا غرب مدينة الرياض، موفرة بيئة طبيعية وعناصر واقعية غنية بالمتعة، من جولات تفاعلية بين الحيوانات مع مرشدين مختصين، وأنشطة ترفيهية، وألعاب عائلية، والاستمتاع بالأطعمة الشهية، وكذلك عدد من التجارب التي تجعل منطقة "رياض سفاري" تجربة ترفيهية متفردة.

وتشجع المنطقة زوارها على خوض تجربة التفاعل عن قرب مع الحيوانات الأليفة والبرية تحت إشراف كوادر خبيرة بالتعامل مع الحيوانات في بيئة آمنة، تحافظ على الموارد الطبيعية للعالم، مع عرضها بطريقة مشوقة ومستدامة.

وتوجِّه منطقة "رياض سفاري" فعالياتها للأطفال والعوائل، وتضم في أرجائها العديد من الفعاليات الحركية، مثل: التسلق, والقفز بالحبل, وألعاب التحدي الممتعة، إضافة إلى توفير الألعاب المائية المتنوعة، مثل: الدراجة المائية وقوارب التجديف العائلية؛ لعكس التنوع والشمولية الترفيهية لكل أفراد المجتمع التي يقدمها موسم الرياض 2021.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
09:12 PM

تمديد أيام عمل منطقة "رياض سفاري" حتى 16 يناير المقبل

لإتاحة الفرصة لخوض مزيد من التجارب التفاعلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن موسم الرياض 2021 تمديد أيام عمل منطقة "رياض سفاري" حتى 16 يناير 2022م، متيحًا الفرصة لخوض مزيد من التجارب التفاعلية التي لا تُنسى؛ إذ تحتضن زاوية لمشاهدة الأسد الأبيض، الذي يعد من أندر الحيوانات ظهورًا، وأحدثها انضمامًا للمنطقة.

وتقام المنطقة على بُعد 80 كيلومترًا غرب مدينة الرياض، موفرة بيئة طبيعية وعناصر واقعية غنية بالمتعة، من جولات تفاعلية بين الحيوانات مع مرشدين مختصين، وأنشطة ترفيهية، وألعاب عائلية، والاستمتاع بالأطعمة الشهية، وكذلك عدد من التجارب التي تجعل منطقة "رياض سفاري" تجربة ترفيهية متفردة.

وتشجع المنطقة زوارها على خوض تجربة التفاعل عن قرب مع الحيوانات الأليفة والبرية تحت إشراف كوادر خبيرة بالتعامل مع الحيوانات في بيئة آمنة، تحافظ على الموارد الطبيعية للعالم، مع عرضها بطريقة مشوقة ومستدامة.

وتوجِّه منطقة "رياض سفاري" فعالياتها للأطفال والعوائل، وتضم في أرجائها العديد من الفعاليات الحركية، مثل: التسلق, والقفز بالحبل, وألعاب التحدي الممتعة، إضافة إلى توفير الألعاب المائية المتنوعة، مثل: الدراجة المائية وقوارب التجديف العائلية؛ لعكس التنوع والشمولية الترفيهية لكل أفراد المجتمع التي يقدمها موسم الرياض 2021.

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