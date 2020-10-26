النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات "كورونا" في المغرب تقترب من سقف الـ200 ألف مصاب

2264 حالة جديدة في آخر 24 ساعة

سجّل المغرب 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 199 ألفًا و745 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية أن مجموع عدد الوفيات بلغ 3373 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة بأن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 165 ألفًا و922.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات "كورونا" في المغرب تقترب من سقف الـ200 ألف مصاب
سبق

سجّل المغرب 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 199 ألفًا و745 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية أن مجموع عدد الوفيات بلغ 3373 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة بأن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 165 ألفًا و922.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
09:32 PM

إصابات "كورونا" في المغرب تقترب من سقف الـ200 ألف مصاب

2264 حالة جديدة في آخر 24 ساعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
273

سجّل المغرب 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 199 ألفًا و745 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية أن مجموع عدد الوفيات بلغ 3373 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة بأن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 165 ألفًا و922.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,267
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,693
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,503
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,721

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة