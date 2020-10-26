وأضافت الوزارة بأن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 165 ألفًا و922.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية أن مجموع عدد الوفيات بلغ 3373 حالة وفاة.

سجّل المغرب 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 199 ألفًا و745 إصابة.

إصابات "كورونا" في المغرب تقترب من سقف الـ200 ألف مصاب وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-26 سجّل المغرب 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 199 ألفًا و745 إصابة. وبيّنت وزارة الصحة المغربية أن مجموع عدد الوفيات بلغ 3373 حالة وفاة. وأضافت الوزارة بأن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 165 ألفًا و922.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 09:32 PM

إصابات "كورونا" في المغرب تقترب من سقف الـ200 ألف مصاب 2264 حالة جديدة في آخر 24 ساعة





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سجّل المغرب 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 199 ألفًا و745 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية أن مجموع عدد الوفيات بلغ 3373 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة بأن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 165 ألفًا و922.