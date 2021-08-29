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المدينة المنورة.. عودة 350 ألف طالب لمقاعد الدراسة بعد انقطاعٍ دامَ ١٨ شهرًا

وفق الإجراءات الاحترازية.. والإدارة العامة للتعليم أنهت استعداداتها منذ وقت مبكر

شهدت مدارس تعليم منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها للبنين والبنات للمرحلة المتوسطة والثانوية، ووفق الإجراءات الاحترازية المتبعة اليوم، عودة 350 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة، بعد انقطاع دامَ لأكثر من ١٨ شهرًا.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، قد أنهت استعداداتها منذ وقت مبكر، وسخّرت إمكاناتها البشرية والمادية كافة لاستقبال عودة الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير ثانوية الأمير نايف، محمد أحمد الشنقيطي، أن العودة وفق الاحترازات الوقائية تعد تحديًا نجحت فيه وزارة التعليم؛ مضيفًا أن اليوم هو بداية لحقبة جديدة في مسيرة التعليم من حيث الظروف الاستثنائية بسبب الجائحة.

وبيّن وكيل شؤون الطلاب بالمدرسة بدر عبيد السحيمي، أن الحياة تعود إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع لظروف جائحة كورونا؛ مشيرًا إلى أن الحضور لقاعات الدراسة سيكون حسب الجدول المعد من قِبَل إدارة المدرسة.

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المدينة المنورة.. عودة 350 ألف طالب لمقاعد الدراسة بعد انقطاعٍ دامَ ١٨ شهرًا
سبق

شهدت مدارس تعليم منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها للبنين والبنات للمرحلة المتوسطة والثانوية، ووفق الإجراءات الاحترازية المتبعة اليوم، عودة 350 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة، بعد انقطاع دامَ لأكثر من ١٨ شهرًا.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، قد أنهت استعداداتها منذ وقت مبكر، وسخّرت إمكاناتها البشرية والمادية كافة لاستقبال عودة الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير ثانوية الأمير نايف، محمد أحمد الشنقيطي، أن العودة وفق الاحترازات الوقائية تعد تحديًا نجحت فيه وزارة التعليم؛ مضيفًا أن اليوم هو بداية لحقبة جديدة في مسيرة التعليم من حيث الظروف الاستثنائية بسبب الجائحة.

وبيّن وكيل شؤون الطلاب بالمدرسة بدر عبيد السحيمي، أن الحياة تعود إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع لظروف جائحة كورونا؛ مشيرًا إلى أن الحضور لقاعات الدراسة سيكون حسب الجدول المعد من قِبَل إدارة المدرسة.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
11:12 AM

المدينة المنورة.. عودة 350 ألف طالب لمقاعد الدراسة بعد انقطاعٍ دامَ ١٨ شهرًا

وفق الإجراءات الاحترازية.. والإدارة العامة للتعليم أنهت استعداداتها منذ وقت مبكر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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شهدت مدارس تعليم منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها للبنين والبنات للمرحلة المتوسطة والثانوية، ووفق الإجراءات الاحترازية المتبعة اليوم، عودة 350 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة، بعد انقطاع دامَ لأكثر من ١٨ شهرًا.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، قد أنهت استعداداتها منذ وقت مبكر، وسخّرت إمكاناتها البشرية والمادية كافة لاستقبال عودة الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير ثانوية الأمير نايف، محمد أحمد الشنقيطي، أن العودة وفق الاحترازات الوقائية تعد تحديًا نجحت فيه وزارة التعليم؛ مضيفًا أن اليوم هو بداية لحقبة جديدة في مسيرة التعليم من حيث الظروف الاستثنائية بسبب الجائحة.

وبيّن وكيل شؤون الطلاب بالمدرسة بدر عبيد السحيمي، أن الحياة تعود إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع لظروف جائحة كورونا؛ مشيرًا إلى أن الحضور لقاعات الدراسة سيكون حسب الجدول المعد من قِبَل إدارة المدرسة.

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