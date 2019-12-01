هيئة الأمر بالمعروف في الخرج تنظم معرضًا توعويًا

لتعزيز الانتماء الوطني والتنبيه بالجرائم المعلوماتية

نظمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الخرج، معرضًا توعويًا، في ثانوية الخرج.

ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية، من خلال أجنحة وأركان تتعلق بتعزيز الانتماء الوطني، وجرائم الابتزاز والسحر، وتنبه إلى خطورة الجرائم المعلوماتية وغيرها.

كما وزعت مطبوعات الرئاسة العامة، وشهدت المشاركة إقبالاً كبيرًا وتفاعلاً من الطلاب والمعلمين.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، ودعم وتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بالمنطقة.