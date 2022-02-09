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طيران ناس يطلق رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو ابتداءً من 1 مايو

بمعدل 3 رحلات أسبوعية

أعلن "طيران ناس" فتح باب الحجز لوجهته الجديدة والمباشرة التي تربط الرياض والعاصمة الروسية موسكو؛ حيث سوف تنطلق أولى الرحلات إليها ابتداء من الأول من مايو المقبل 2022م.

وسوف تنطلق الرحلات بين البلدين بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار دوموديدوفو الدولي في موسكو؛ ليوفر "طيران ناس" لضيوفه خيارًا إضافيًا مريحًا للسفر المباشر بين البلدين، وذلك لأول مرة، ويمكن لضيوف طيران ناس الراغبين في السفر بين روسيا والمملكة حجز رحلاتهم عبر القنوات الرسمية للشركة.

كان "طيران ناس" أعلن في نوفمبر الماضي أنه سيتم إطلاق أول خط مباشر بين الرياض وموسكو، بمناسبة مرور 95 عامًا على بدء العلاقات بين السعودية وروسيا، وذلك بهدف ربط العالم بالمملكة، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للطيران المدني الوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا، وربط السعودية مع أكثر من 250 وجهة في العالم بحلول العام 2030، كما تهدف السعودية لجذب 100 مليون سائح سنويًا.

ويربط "طيران ناس" أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 34 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 وحتى الآن أكثر من 55 مليون مسافر.

كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لـ6 أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021.

طيران ناس موسكو الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طيران ناس يطلق رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو ابتداءً من 1 مايو
سبق

أعلن "طيران ناس" فتح باب الحجز لوجهته الجديدة والمباشرة التي تربط الرياض والعاصمة الروسية موسكو؛ حيث سوف تنطلق أولى الرحلات إليها ابتداء من الأول من مايو المقبل 2022م.

وسوف تنطلق الرحلات بين البلدين بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار دوموديدوفو الدولي في موسكو؛ ليوفر "طيران ناس" لضيوفه خيارًا إضافيًا مريحًا للسفر المباشر بين البلدين، وذلك لأول مرة، ويمكن لضيوف طيران ناس الراغبين في السفر بين روسيا والمملكة حجز رحلاتهم عبر القنوات الرسمية للشركة.

كان "طيران ناس" أعلن في نوفمبر الماضي أنه سيتم إطلاق أول خط مباشر بين الرياض وموسكو، بمناسبة مرور 95 عامًا على بدء العلاقات بين السعودية وروسيا، وذلك بهدف ربط العالم بالمملكة، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للطيران المدني الوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا، وربط السعودية مع أكثر من 250 وجهة في العالم بحلول العام 2030، كما تهدف السعودية لجذب 100 مليون سائح سنويًا.

ويربط "طيران ناس" أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 34 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 وحتى الآن أكثر من 55 مليون مسافر.

كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لـ6 أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
04:31 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
06:07 PM

طيران ناس يطلق رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو ابتداءً من 1 مايو

بمعدل 3 رحلات أسبوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
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أعلن "طيران ناس" فتح باب الحجز لوجهته الجديدة والمباشرة التي تربط الرياض والعاصمة الروسية موسكو؛ حيث سوف تنطلق أولى الرحلات إليها ابتداء من الأول من مايو المقبل 2022م.

وسوف تنطلق الرحلات بين البلدين بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار دوموديدوفو الدولي في موسكو؛ ليوفر "طيران ناس" لضيوفه خيارًا إضافيًا مريحًا للسفر المباشر بين البلدين، وذلك لأول مرة، ويمكن لضيوف طيران ناس الراغبين في السفر بين روسيا والمملكة حجز رحلاتهم عبر القنوات الرسمية للشركة.

كان "طيران ناس" أعلن في نوفمبر الماضي أنه سيتم إطلاق أول خط مباشر بين الرياض وموسكو، بمناسبة مرور 95 عامًا على بدء العلاقات بين السعودية وروسيا، وذلك بهدف ربط العالم بالمملكة، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للطيران المدني الوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا، وربط السعودية مع أكثر من 250 وجهة في العالم بحلول العام 2030، كما تهدف السعودية لجذب 100 مليون سائح سنويًا.

ويربط "طيران ناس" أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 34 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 وحتى الآن أكثر من 55 مليون مسافر.

كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لـ6 أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021.

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