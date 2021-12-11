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كورونا في العالم.. الإصابات تتجاوز 369 مليون والضحايا 5.3 مليون وفاة

الولايات المتحدة الأكثر تضرراً تليها البرازيل ثم الهند فالمكسيك

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من269.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 269.113.765، وإجمالي الوفيات 5.294.933.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 796.749 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.833.432.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 616.457 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.177.059.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 474.479 وإجمالي إصابات 34.674.643.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ296.188 وإجمالي إصابات 3.911.714.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 281.571 وإجمالي إصابات 9.782.723.

وسادساً بيرو بإجمالي وفيات201.527 وإجمالي إصابات 2.249.671.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.712 وإجمالي إصابات 10.780.388.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.923 وإجمالي إصابات 4.258.752.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.669 وإجمالي إصابات 5.185.270.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.603 وإجمالي إصابات 6.150.843.

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كورونا في العالم.. الإصابات تتجاوز 369 مليون والضحايا 5.3 مليون وفاة
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من269.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 269.113.765، وإجمالي الوفيات 5.294.933.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 796.749 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.833.432.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 616.457 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.177.059.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 474.479 وإجمالي إصابات 34.674.643.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ296.188 وإجمالي إصابات 3.911.714.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 281.571 وإجمالي إصابات 9.782.723.

وسادساً بيرو بإجمالي وفيات201.527 وإجمالي إصابات 2.249.671.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.712 وإجمالي إصابات 10.780.388.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.923 وإجمالي إصابات 4.258.752.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.669 وإجمالي إصابات 5.185.270.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.603 وإجمالي إصابات 6.150.843.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
10:30 AM

كورونا في العالم.. الإصابات تتجاوز 369 مليون والضحايا 5.3 مليون وفاة

الولايات المتحدة الأكثر تضرراً تليها البرازيل ثم الهند فالمكسيك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من269.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 269.113.765، وإجمالي الوفيات 5.294.933.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 796.749 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.833.432.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 616.457 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.177.059.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 474.479 وإجمالي إصابات 34.674.643.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ296.188 وإجمالي إصابات 3.911.714.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 281.571 وإجمالي إصابات 9.782.723.

وسادساً بيرو بإجمالي وفيات201.527 وإجمالي إصابات 2.249.671.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.712 وإجمالي إصابات 10.780.388.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.923 وإجمالي إصابات 4.258.752.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.669 وإجمالي إصابات 5.185.270.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.603 وإجمالي إصابات 6.150.843.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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13,406
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