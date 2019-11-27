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أمير الباحة يقلّد "الخثعمي" رتبة "مقدم"

قلد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم الأربعاء؛ الضابط المرافق له عبدالله بن غرم الله الخثعمي، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنأ أمير منطقة الباحة، المقدم عبدالله الخثعمي، على الثقة الغالية من ولاة الأمر -حفظهم الله- متمنيًا له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه عبر المقدم عبدالله الخثعمي، عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر، وبتقليد أمير المنطقة له، مؤكدًا على المضيّ قدمًا نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

أمير الباحة

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أمير الباحة يقلّد "الخثعمي" رتبة "مقدم"
سبق

قلد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم الأربعاء؛ الضابط المرافق له عبدالله بن غرم الله الخثعمي، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنأ أمير منطقة الباحة، المقدم عبدالله الخثعمي، على الثقة الغالية من ولاة الأمر -حفظهم الله- متمنيًا له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه عبر المقدم عبدالله الخثعمي، عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر، وبتقليد أمير المنطقة له، مؤكدًا على المضيّ قدمًا نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
04:58 PM

أمير الباحة يقلّد "الخثعمي" رتبة "مقدم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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قلد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم الأربعاء؛ الضابط المرافق له عبدالله بن غرم الله الخثعمي، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنأ أمير منطقة الباحة، المقدم عبدالله الخثعمي، على الثقة الغالية من ولاة الأمر -حفظهم الله- متمنيًا له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه عبر المقدم عبدالله الخثعمي، عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر، وبتقليد أمير المنطقة له، مؤكدًا على المضيّ قدمًا نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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